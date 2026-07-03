Žena nije htjela da se slika s njim: Šok izdanje Dragomira Despića u finalu, ovakvog ga nikad niste vidjeli

Desingerica je poseban stajling čuvao za finale Pinkovih zvezda

Izvor: MONDO

Od kako se pojavio na sceni, Dragomir Despić Desingerica izaziva pažnju javnosti ne samo zbog izjava, već i izgleda i performansa na nastupima.

Taman kada smo pomislili da nas više ništa ne može iznenaditi kada je Desingerica u pitanju, on je uspio da nas demantuje u finalu Pinkovih zvezda.

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Ali, i šta bi Ognjen Amidžić radio da je u žiriju Jovana Jeremić: