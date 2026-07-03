Desingerica je poseban stajling čuvao za finale Pinkovih zvezda
Od kako se pojavio na sceni, Dragomir Despić Desingerica izaziva pažnju javnosti ne samo zbog izjava, već i izgleda i performansa na nastupima.
Taman kada smo pomislili da nas više ništa ne može iznenaditi kada je Desingerica u pitanju, on je uspio da nas demantuje u finalu Pinkovih zvezda.
Pogledajte i kako večeras izgleda voditeljka Bojana Lazić:
Žena nije htjela da se slika s njim: Šok izdanje Dragomira Despića u finalu, ovakvog ga nikad niste vidjeli
Ali, i šta bi Ognjen Amidžić radio da je u žiriju Jovana Jeremić:
@mondo.zabavaOgnjen otkrio kako bi reagovao kad bi video Jovanu Jeremić u Pinkovim zvezdama 🎥 | Mondo#mondozabava#pinkovezvezde♬ original sound - Mondo Zabava