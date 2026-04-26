"Dobra si da čitaš reklame": Nova svađa u Pinkovim zvezdama, zbog voditeljke se tresao studio

Novi sukob Desingerice i Bojane Lazić u Pinkovim zvezdama

Izvor: Youtube printscreen/ Pinkove zvezde

U muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do novog okršaja između voditeljke Bojane Lazić i repera Dragomira Despića Desingerice, a sve se desilo nakon nastupa Elsana Pilice.

- Prva pjesma, ja tu pesmu ne bih dao nikome u ovom takmičenju da pjeva, jer znamo kako je to Cekić otpevao, sa toliko dinamike, emocije, da su svi plakali, ti to nisi izneo na taj način, bilo je predinamično - rekao je Desingerica.

- Gdje su plakali, na probi? Ovde nisu plakali - rekla je Bojana.

- Bojana, je l' ti radiš ovu emisiju, gdje ti radiš, ja vidim da ne radiš, očigledno... Ili si bila spaljena dok je dečko pjevao. Kad je Cekić pjevao, ovde bio sunovrat. Ti si prva rekla da si bila potrešena. Bojana nije informisana, ništa nije novo, za to što čitaš reklame, tu si bomba - rekao je Despić.

- Aplauz, on ništa drugo ne može da kaže... Topić, bomba, porše, ekstra - rekla je Bojana.

- Negro bombone, galeb čokolade... Gašenje, kući, galeb čokolade... - dodao je Despić.

- Mnogo se Bojana promangupirala, pustim jednom, drugi put, treći put, ode bajo. Neće prst, hoće cijelu ruku - rekao je Despić.

- Ugasite ga - povikala je Bojana.

Bojana pred medijima govorila o sukobima sa Desingericom

- On stvarno nije moj tip, sve što se desi između Desingerice i mene bude viralno. Naravno, njegovi fanovi budu na njegovoj strani, uglavnom je napad na mene, ali se ja ne dam. Ko zna šta će se još desiti, on mene svaki put istinski iznervira. To nije nikada da ja radim nešto zbog emisije, ne mogu da se kontrolišem. Brzo se naljutim, ali se brzo i razljutim kada je on u pitanju.







