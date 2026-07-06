Razlaz Jelene i Duška protekao je poprilično burno, uz brojna prepucavanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović, MN Press

Pjevačica Jelena Karleuša objavila je prvu pjesmu sa novog albuma Enigma i time pokrenula pravu internet lavinu komentara, mahom pozitivnih. Osim što je u pjesmi opisala dio svog života, u spotu su se našle njene nasljednice Nika i Atina Tošić koje je muzička zvijezda dobila u braku sa Duškom Tošiće.

Nova pjesma i spot u kojem se pojavljuju Atina i Nika izazvali su veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su sa posebnom pažnjom pratili i reakciju njihovog oca, Duška Tošića.

Naime, za razliku od ranijih objava svojih ćerki, koje je često lajkovao i ispod kojih je ostavljao emotikone ili kratke komentare podrške, ovog puta nije se javno oglasio niti je reagovao na fotografije na kojima su Atina i Nika sa majkom tokom izvođenja numere "Sad je sve okej", za koju mnogi tvrde da je posvećena upravo Dušku Tošiću.

Njegov izostanak reakcije nije promakao pratiocima, posebno jer je ranije redovno pružao javnu podršku ćerkama na društvenim mrežama. Zbog toga su se na internetu pojavili brojni komentari i različita tumačenja njegovog poteza, ali ono što je sigurno je da je Duško definitivno stavio tačku na javna prepucavanja.

Vidi opis Evo šta Tošić misli o Jeleninoj novoj pjesmi: Jedan potez rekao sve, Duško stavio tačku na javne svađe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 13 / 13

Ipak, Duško se tim povodom nije oglašavao, pa nije poznato da li je riječ o slučajnosti ili o svjesnoj odluci da ovog puta ostane po strani.