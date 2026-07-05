Karleuša predstavila novu pjesmu "Sad je sve okej", a mreže se usijale: "Ukrala, nije ostavila mi mrvice"

Jelena Karleuša je na finalu Pinkovih zvezda predstavila novu emotivnu baladu, a na sceni su sa njom pojavile i njene ćerke. Ipak, na mrežama su se pojavile spekulacije da je vizuelni dio nastupa "kopija" pozorišnog komada "The Maids".

Izvor: Youtube/St. Ann's Warehouse/JELENA KARLEUŠA/Printscreen

Jelena Karleuša je u finalu Pinkovih zvezda premijerno izvela baladu sa novog albuma pod nazivom "Enigma".

Pjevačica i članica žirija pomenutog takmičenja, ranije je najavila izdavanje svog 13. studijskog albuma, a u finalu Pinkovih zvezda je premijerno izvela baladu "Sada je sve ok". Mnogi su pohvalili ovu emotivnu baladu i cijeli nastup, u kom su učestvovale i njene ćerke Atina i Nika.

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Jelena Karleuša Sad je sve Okej nova pesma Izvor: Youtube printscreen / Jelena Karleuša

Balada, za koju je navela da govori o teškom periodu kroz koji je prošla tokom razvoda od Duška Tošića, mnoge je na mrežama podsjetila na njene najpopularnije pjesme i stil kakav je ranije bio njen lični pečat.

Nastup JK kopija predstave?

Ipak, kada je vizuelni deo nastupa u pitanju, sada su se na X-u pojavili navodi da je inspiraciju našla u pozorišnoj predstavi "The Maid".

Uostalom, uvjerite se i sami:

jelena karleusa UKRALA i nije ostavila ni mrvicepic.twitter.com/lTnUR6IFq7 — estradanaler (@estrada_na_ler)July 5, 2026

"Jelena Karleuša ukrala, nije ostavila ni mrvice", stoji u komentaru objave, dok ima i onih koji su mišljenja da je u pitanju inspiracija: "Avant-garde predstava iz 1947. 'The Maids' koju je napisao francuski dramaturg Žan Žene je bila INSPIRACIJA za TV performans. Dok se Jelenin tim inspiriše ovakvim komadima, Srbija i dalje kaska u rekreiranju Jeleninih nastupa, muzike i izgleda".

O pomenutoj predstavi pisao je i poznati list The Guardian, navodeći da je riječ o "monodrami Kipa Vilijamsa 'Slika Dorijana Greja', u kojoj je Sara Snuk igrala čak 26 uloga. Ta pozorišna oluja iz Sidneja pokorila je Vest End svojom inovativnom i besprekorno sinhronizovanom tehnologijom. Ekrani igraju jednako ekstravagantnu ulogu i u ovom komadu sa tri lika, koji vas neumoljivom brzinom uvlači u svoj uskovitlani kovitlac."

"Ova nova verzija, koju je napisao i režirao Vilijams, predstavlja drsku i vizuelno impresivnu adaptaciju drame Žana Ženea iz 1947. godine o dvije sluškinje (i sestre) koje se upuštaju u opasne igre gospodar-sluga i igranje uloga. Iako se gube neke od izvornih suptilnosti u vezi sa moći i eroticizmom, tehnologija koja je ovde smjelo primijenjena – snimci uživo sa pametnih telefona projektovani na zadnje panele scenografije – uspješno dočarava grozničavu fantaziju koja pokreće radnju komada, dok sestre upadaju i ispadaju iz svoje izmaštane pobune protiv gospodarice, koju zovu 'Madam'", a više o ovom pozorišnom komadu pročitajte OVDE.

Pogledajte još kadrova nakon izvođenja pjesme:

Vidi opis Karleuša predstavila novu pjesmu "Sad je sve okej", a mreže se usijale: "Ukrala, nije ostavila mi mrvice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 13 / 13

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