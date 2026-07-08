Pojavila se sestra Erlinga Halanda i zapalila internet, ljudi u šoku kad vide lepu plavušu
Dok Erling Holand briljira na Svetskom prvenstvu 2026. godine, pažnju javnosti neočekivano je privukla njegova starija sestra Gabrijele.
Njihova fizička sličnost postala je pravi hit na društvenim mrežama, a mnogi su Gabrijele nazvali "ženskom verzijom Holanda".
Nakon jedne od utakmica reprezentacije Norveške, na Instagramu su se pojavile porodične fotografije na kojima slavni napadač pozira sa najbližima. Međutim, umesto da u centru pažnje bude jedan od najboljih fudbalera današnjice, korisnici društvenih mreža počeli su da komentarišu njegovu sestru Gabrijele Braut Holand.
Evo kako ona izgleda:
Za svega nekoliko minuta fotografije su postale viralne. Brojni komentari nizali su se ispod objava, a mnogi nisu mogli da veruju koliko brat i sestra liče jedno na drugo.
Udala se za fudbalera
Gabrijele je potpuno drugačija od svog slavnog brata kada je reč o životnom stilu. Rođena je 9. januara 1998. godine i dve je godine starija od Erlinga. Umesto reflektora i fudbalske slave, izabrala je miran i povučen život u Norveškoj, gde radi kao zdravstvena radnica.
Njen Instagram profil, koji danas prati više od 177.000 ljudi, uglavnom je ispunjen porodičnim fotografijama i uspomenama sa putovanja. Uprkos velikom interesovanju javnosti, ne pokušava da gradi karijeru influenserke, već privatnost i dalje stavlja na prvo mesto.
Pogledajte njene slike:
Sestra Erlinga Halanda srušila mreže: Slika posle utakmice postala viralna, ljudi ne veruju koliko liče (Foto)
2020. godine se udala za norveškog fudbalera Jana Gunara Eidea, s kojim je dobila sina i ćerku.
Među najomiljenijim fotografijama na njenom profilu nalaze se upravo one na kojima Erling provodi vreme sa svojim sestrićem i pokazuje svoju nežniju, porodičnu stranu.
Priča o Gabrijele ponovo je skrenula pažnju i na sportsku porodicu. Halandov otac, Alf-Inge "Alfi" Haland, bio je uspešan profesionalni fudbaler koji je nastupao za Notingem Forest, Lids junajted i Mančester siti.
Igrao je na pozicijama veznog i odbrambenog igrača, a upravo u dresu Sitija ostavio je dubok trag – kluba u kojem danas njegov sin Erling piše istoriju i obara brojne rekorde.