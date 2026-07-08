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"Nije mi ni čestitala": Stefan Cekić šokiran ponašanjem Zorice Brunclik u finalu Pinkovih zvezda

"Nije mi ni čestitala": Stefan Cekić šokiran ponašanjem Zorice Brunclik u finalu Pinkovih zvezda

Autor Dragana Tomašević
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Stefan je otkrio da mu je zasmetalo što mu Zorica nije čestitala na pobjedi, za razliku od Viki.

Stefan Cekić šokiran ponašanjem Zorice Brunclik u finalu Pinkovih zvezda Izvor: MONDO

Stefan Cekić pobijedio je u "Pinkovim zvezdama" i osvojio nagradu od 30.000 evra i statuu, a u superfinalu se našao i Džan Imamović kojem je mentor bila Zorica Brunclik.

Mnogi su komentarisali da Zorica nije čestitala Stefanu pobjedu, a sada je takmičar o tome govorio.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Stefan je odgovarao na pitanja sa Instagrama, a jedno je bilo da prokomentariše i ponašanje Zorice Brunclik u finalu "Pinkovih zvezda" kada je otišla sa bine odmah nakon što je čula da njen kandidat nije odnio pobjedu.

- Jeste mi zasmetalo, nije mi čestitala, samo mi je Viki čestitala.


Pjesma za preminulu majku

Stefan je u intervjuu za "Blic" govorio o teškom periodu kada je prije nekoliko godina izgubio majku. On je istakao da je čitavo takmičenje posvetio upravo njoj.

- Sve vrijeme. Pjesmu koju sam posvetio njoj kada sam je prvi put izveo, jedva sam izdržao da otpjevam do kraja- rekao je on i dodao:

- Bila mi je knedla u grlu kao i sada kada pričam.Treba puno hrabrosti da se izgura tako nešto. To je jednostavno staneš i samo su ti misli na to. I pojavi se ispred tebe i pjevaš tako neku pjesmu koja je takve jačine i nije svejedno. Kada je ona preminula ja sam bio na fakultetu, 2020. godine i to je najteži dio mog života.

Ovako izgleda Stefanova supruga:

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Tagovi

Stefan Cekić pinkove zvezde zorica brunclik

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