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Kako izgleda 34 godine mlađa žena Željka Bebeka: "Rodila se kada sam objavio pjesmu 'Bitanga i princeza'"

Kako izgleda 34 godine mlađa žena Željka Bebeka: "Rodila se kada sam objavio pjesmu 'Bitanga i princeza'"

Autor Ana Živančević
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Željko Bebek uživa u braku sa 34 godine mlađom suprugom Ružicom, a njihova ljubavna priča počela je dok je ona bila srednjoškolka.

Kako izgleda 34 godine mlađa žena Željka Bebeka: "Rodila se kada sam objavio pjesmu 'Bitanga i princ Izvor: Instagram/zeljkobebek/printscreen

Legendarni roker Željko Bebek već godinama uživa u skladnom braku sa 34 godine mlađom suprugom Ružicom, sa kojom ima sina Zvonimira i ćerku Katarinu.

Njihova ljubavna priča počela je 2002. godine, kada je Ružica imala 18, a Bebek 52 godine. Zbog velike razlike u godinama u početku su svoju vezu krili od javnosti.

"Ona je ulaskom u moj život sve promijenila", rekao je Bebek.

Ružica je istakla da je uz njega sazrijevala.

"Bila sam veoma mlada kada smo se upoznali. Kroz zajedničko druženje shvatili smo da jedno drugom odgovaramo", kazala je.

Bebek je ranije govorio da vjeruje kako je njihov susret bio sudbinski.

"Da mi je naišla kada sam imao 18 godina, danas bismo bili 50 godina u braku. Ali tada se nije ni rodila. Negdje je bilo zapisano da se moramo sresti", poručio je muzičar.

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Željko Bebek pjevač

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