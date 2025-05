"Nisam htio da pjevam 'Ravna ti je Jugoslavija'": Željko Bebek otkrio zašto je napustio Bijelo dugme, spomenuo Bregu

Muzičar Željko Bebek otkrio da je Bijelo dugme prestalo da postoji prije 40 godina.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Bijelo dugme je prošlog vikenda održalo treći koncert u zagrebačkoj Areni, a na njemu nije bilo Željka Bebeka, koji je u ranijem intervjuu istakao da je "bend prestao da postoji prije 40 godina".

Bebek je tom prilikom objasnio zašto je napustio grupu, i pomenuo stih koji je među njima izazvao pravu pometnju.

"Znam dobro kakav je repertoar Dugmeta i znam da smo mi u bendu bili u stanju da sve ideje koje su nam padale na pamet pretočimo u rok, bilo da su to pjesme 'Hop-cup', 'Selma', 'Sanjao sam sinoć da te nema' ili 'Ne spavaj, mala moja", rekao je pjevač i otkrio da li je istina da su nesuglasice počele zbog pjesme "Kosovska" koju je Goran Bregović napisao na albanskom jeziku.

"Nesuglasice su počele godinu dana ranije, u vrijeme kada je Goran već bio u velikoj mjeri odvojen od baze benda, tačnije kada više nije bio u bendu, ali nas je smatrao timom koji radi za njega. Kao čovjek koji voli muziku i svoj bend, plašio sam se da se situacija ne ponovi kada je već 1976. godine umiješala politika da Bijelom Dugmetu napravi dar-mar. Počelo je da mi smeta to što je Goran forsirao to da rok mora pljuvati po nečemu i nisam shvatio zašto nam je trebala pjesma na albanskom", rekao je Bebek i nastavio:

"Nisam bio ni protiv te pjesme, ni protiv albanskog, ali nisam znao zašto je Bijelom Dugmetu potrebna. Živjeli smo u svijetu u kome bi taj potez mogao da liči na umjetničku slobodu, a istovremeno bi mogao da znači i ovo – ako je jednakost, onda možemo da pjevamo na albanskom. To me je zapravo učinilo neraspoloženim i onda sam počeo da razmišljam šta mi to treba, ja koji pjevam 'Selma', 'Sanjao sam sinoć da te nema'... pa sad odjednom pjevam pjesmu koja ima drugu konotaciju.

Odgovor je stigao već posle dva mjeseca.

Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: 'Idemo u novi projekat, dobro, ali neću više da trpim ovakve poteze. Ako se to desi, napustiću bend. A onda je došao projekat sa pjesmama koje nisam mogao da svarim, poput 'Lipe cvatu' sa stihom 'Ravna ti je Jugoslavija', tim prije što je u političkom smislu na ovim prostorima bilo veoma ozbiljnih previranja. Nikada u istoriji se nije desilo da se od socijalizma pređe u kapitalizam. Tada je polako počeo da se nazire dolazak svojevrsne kataklizme, a ja nisam htio da definišem stranu, ni jednom riječju, ni jednom pjesmom, a posebno nisam želio da budem u funkciji sistema kome nikada nisam pripadao. Nisam želio da mijenjam taj status i zato je došlo do sloma odnosa u bendu i rasprave koja se završila kako je završila. Za mene je grupa prestala da postoji prije 40 godina', zaključio je Bebek za Večernji list prošle godine.

(Večernji.hr, MONDO)