Bebek napustio Bijelo dugme jer ga Brega tjerao da pjeva na albanskom: Nije mogao da smisli pjesmu "Kosovka"

Kružile su priče da su nesuglasice među članovima benda počele zbog pjesme "Kosovska", koju je Goran Bregović napisao na albanskom jeziku, a Bebek je ispričao koji je bio pravi razlog svađe.

Izvor: IG zeljkobebek

Legendarni pjevač Željko Bebek u decembru će proslaviti svoj 80. rođendan, a ove godine grupa Bijelo Dugme, čiji je bio član, slavila je 50 godina postojanja. Ipak, Željko je odbio da bude dio turneje, a jednom prilikom je i objasnio zašto je napustio kultni sastav.

"Nesuglasice su počele godinu dana ranije, u vrijeme kada je Goran već uveliko bio odvojen od baze benda - zapravo, kada više i nije bio u bendu, već nas je smatrao sastavom koji radi za njega. Kao čovjek koji voli muziku i svoj bend, strahovao sam da se ne ponovi situacija kada je politika još 1976. ušla da Bijelom dugmetu napravi dar-mar. Počelo mi je smetati što je Goran počeo da forsira to da rok mora da pljuje po nečemu, i nisam shvatio zašto nam je trebala pjesma na albanskom", rekao je Bebek prošle godine za Večernji list.

Dodao je da nije bio protiv te pjesme niti protiv albanskog jezika, ali nije znao zašto je to Bijelom dugmetu bilo potrebno. Morao je da je nauči, i bilo mu je jako teško da pjeva na albanskom.

"Morao sam time da prenesem i neku poruku, koja će dobiti odgovor u nekom narednom vremenu. Odgovor je stigao već posle dva mjeseca. Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: 'Idemo u novi projekat, u redu, ali ovakve poteze više neću tolerisati. Ako toga bude, izlazim iz benda.' I onda je došao projekat sa pjesmama koje nisam mogao da svarim, poput 'Lipe cvatu' sa stihom 'Ravna ti je Jugoslavija', posebno zato što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do veoma ozbiljnih previranja. Nikada se prije u istoriji nije dogodilo da se iz socijalizma prelazi u kapitalizam. U to vrijeme počeo se polako nazivati i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želio da određujem stranu - ni jednom rječju, nijednom pjesmom - a pogotovo nisam želio da budem u funkciji nekog sistema kojem nikada nisam pripadao. Taj status nisam želio da mijenjam, i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila. Grupa je za mene prestala da postoji prije 40 godina", zaključio je za Večernji list.

