Željko u 52. smuvao klinku od 18: Zbog jedva punoletne Ružice nastao haos, snimali se goli nakon intimnih odnosa

Autor Jelena Sitarica
Slavni roker Željko Bebek proslavlja danas, 16. decembra svoj 79. rođendan

Željko Bebek proslavlja svoj veliki 79. rođendan, a najveća podrška mu je, kao i svih prethodnih godina, upravo 34 godine mlađa supruga sa kojom je započeo vezu na, slobodno se može reći, skandalozan način. 

Ružica ga je potpuno osvojila, a njihovu ljubav su upotpunili sin Zvonimir, koji je krenuo očevim stopama i ćerka Katarina koja je slika i prilika svoje majke.

Vezu krili od svih

Njih dvoje su na samom početku bili u tajnoj vezi jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

"Ona je ulaskom u moj život sve promenila“, započeo je pevač jednom prilikom.

"Željko me nekako formirao. Ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kada smo se mi upoznali i kroz neko zajedničko druženje shvatili smo da jedan drugome odgovaramo", nadovezala se Ružica na njegove reči.

"Bez obzira na to što je ona bila mlada i još nije ni fakultet završila ili ja koji sam tada bio iskusni vuk u karijeri rock ‘n‘ rolla, videlo se da sam se dovoljno smekšao da život počnem drukčije gledati", objasnio je Bebek svojevremeno.

"To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu ‘Bitanga i princeza’. Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti", objasnio je Bebek.

Inače, svojevremeno su mediji brujali o njima kada su se fotografisali u krevetu nakon intimnih odnosa, što je tada bio jedan od trendova na društvenim mrežama.

Tagovi

Željko Bebek djevojka žena rođendan

