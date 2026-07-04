Slavni glumac vjenčao Tejlor Svift i Travisa Kelsija: Hit scene u Medison Skver Gardenu, Adam Sendler na kraju i zapevao

"Hepi Gilmor" iz filma u kojem je Travis Kelsi imao svoju debi ulogu, u ulozi matičara na venčanju decenije

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Tejlor Svift i Travis Kelsi blokirali su pola grada kako bi izgovorili sudbonosno „da“ pred poznatim zvanicama u centru Njujorka.

Najveće iznenađenje večeri bio je matičar – glumac Adam Sendler, koji je nakon pitanja „da li vi...“ i odgovora „da“, mladencima čak otpjevao pjesmu koju je sam napisao, a koja je istovremeno šaljiva i slavi njihovu ljubav.

Iako je njegov izbor mnoge obožavaoce iznenadio, Sendler godinama njeguje iskreno prijateljstvo i sa pjevačicom i sa sportistom, piše Hello! Magazine.

Prijateljstvo Sendlera i Kelsija razvilo se tokom snimanja filma Happy Gilmore 2, u kojem je zvijezda Kanzas Siti Čifsa imala manju ulogu.

Adam Sendler scena iz filma Grown ups

Izvor: Youtube printscreen / Scene City

„Raditi sa samim Hepijem Gilmorom, Sendmanom... bilo je nevjerovatno“, izjavio je Kelsi i dodao:

„Jednako je sjajan van ekrana kao i na njemu i to je bilo ostvarenje sna.“

Prije izlaska filma, Sendler je opisao Travisa kao „tako nježnog, dragog momka i đavolski smiješnog“.

„On je poput momaka sa kojima sam odrastao“, rekao je glumac za Entertainment Tonight. „Dok sam bio sa Travisom, podsjetio me na moje prijatelje iz srednje škole.“

Takođe je pohvalio NFL zvijezdu, nazvavši ga „sjajnim glumcem, sjajnim čovjekom“ i „pravim frajerom“.