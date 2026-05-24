Popio pivo pa zaspao usred utakmice: Tejlor Svift se hvata za glavu zbog vjerenika Trevisa

Autor Marina Cvetković
Tokom meča kamera je uhvatila Trevisa Kelsija kako pred publikom ispija limenku piva

Popio pivo pa zaspao usred utakmice: Tejlor Svift se hvata za glavu zbog vjerenika Trevisa Izvor: Profimedia/Gregory Shamus / Getty images

Pop pjevačica Tejlor Svift i NFL zvijezda Trevis Kelsi ponovo su bili u centru pažnje, ovog puta na košarkaškoj utakmici između Klivlend Kavalirsa i Njujork Niksa, gdje su sjedeli u prvim redovima dvorane.

Tokom meča kamera je uhvatila Trevisa Kelsija kako pred publikom ispija limenku piva, što je izazvalo oduševljenje navijača. Nakon što je ispio piće, ponosno je pokazao majicu i kačket svog omiljenog tima, dok je publika glasno navijala.

Ipak, reakcija njegove vjerenice nije prošla nezapaženo. Kamera je odmah prikazala Taylor Swift kako se hvata za glavu i uz osmijeh odmahuje, dok je u pozadini išla njena pjesma „…Ready For It“.

„Ne znam baš da li će se njegovoj djevojci dopasti što ovako ispija pivo“, našalio se komentator Richard Jefferson tokom prenosa.

Travis Kelce je tokom utakmice pokušavao da podigne atmosferu i motiviše navijače Klivlenda, ali njegov tim nije uspio da izbjegne poraz.

Nakon utakmice pojavile su se i fotografije na kojima djeluje potpuno iscrpljeno i razočarano, dok naslonjen na Tejlor Svift drži spušten kačket preko očiju i spava.

Američki mediji prenose da bi par uskoro trebalo da stane na ludi kamen u Njujorku, a vjenčanje je navodno zakazano za 3. jul. Iako detalji ceremonije nijesu zvanično potvrđeni, već se spekuliše o poznatim zvanicama koje će prisustvovati događaju godine.

Uslov na pozivnici za vjenčanje razbjesnio mnoge

Među imenima koja se pominju nalaze se Selena Gomez, Điđi Hadid, Bela Hadid, Blejk Lajvli, Sabrina Karpenter, kao i Patrik Mahoms sa suprugom Britani Mahoms. Jedan od navodnih gostiju anonimno je za strane medije otkrio da razmišlja da ne dođe na vjenčanje jer nije dobio mogućnost da povede pratnju.

„Kako da dođem sam? To je baš neprijatno. Možda ću ipak preskočiti vjenčanje, jer ne poznajem mnogo ljudi tamo. Mislim, izvinite, ja nijesam prijatelj sa Điđi Hadid i Belom Hadid“, rekao je, a kako pišu strani mediji, odluka da na pozivnici navedu da ona važi samo za jednog gosta bez pratnje, razbjesnila je mnoge.

