Vjerila se Tejlor Svift: Slavni sportista kleknuo i ostavio je bez teksta, iskeširao bogatstvo za prsten

Autor Đorđe Milošević
0

Tejlor Svift i Trevis odlučili su da vjeridbu objave javno.

Tejlor Svift i Trevis odlučili su da vjeridbu objave javno Izvor: Patrick Smith / AFP / Profimedia

Planetarno popularna pjevačica Tejlor Svift objavila je da se vjerila za NFL igrača Trevisa Kelsija.

Sportista i muzičarka su zajedno objavili fotografije veridbe na Instagramu dok su u bašti, gdje Travis kleči na jedno koljeno.

"Vaša profesorka engleskog i vaš profesor fizičkog se vjenčavaju", stoji u opisu na pomenutoj platformi.

Komentari su se samo nizali, čestitale su im brojne javne ličnosti, a ogroman prsten zasijao je i svima privukao pažnju, te su se našli komentari da sigurno stotine hiljada dolara. Ipak, Tejlor je ubrzo isključila komentare.

Jedna od najbogatijih na svijetu

Planetarno popularna pjevačica Tejlor Svift dugo je jedna od najuspješnijih muzičkih lica, a nedavno je zvanično postala i najbogatija samoostvarena muzičarka na svijetu sa procenjenom neto vrijednošću od 1,6 milijardi dolara.

Tagovi

Tejlor Svift trevis kelsi vjeridba

