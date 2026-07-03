Tejlor Svift i Trevis Kelsi očigledno su velikodušni pred svoje navodno vjenčanje u Njujorku.

Izvor: Instagram/killatrav

Očekuje se da će se slavni par vjenčati u Medison skver gardenu u "Velikoj jabuci" uoči prazničnog vikenda za 4. jul, a predstavnik Tejlor Svift izjavio je za magazin People da su ove nedelje uplatili nevjerovatnu donaciju od 26 miliona dolara različitim organizacijama.

Među organizacijama koje su primile donacije od Sviftove i Kelsija su Siti harvest, Banka hrane za Njujork, Njujork kers, Regionalna banka hrane u Los Anđelesu. Sviftova i Kelsi su takođe donirali novac dečjoj klinici MSK (Memorijal Sloun Ketering centar za rak), Dečjoj bolnici Hasenfeld u okviru Njujork univerziteta Langon, kao i Dečjoj bolnici Mersi u Kanzas Sitiju.

Vidi opis Tejlor Svift i Trevis donirali 26 miliona dolara pred gala svadbu: Sve držali u tajnosti, ovi detalji ih odali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Patrick Smith / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/EZRA SHAW / Getty images Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: JON SOOHOO / UPI / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia/David Eulitt Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/David Eulitt Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Twitter/paytonsun/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Dobitnica 14 Gremi nagrada i zvezda tima Kanzas Siti Čifs vjerili su se u avgustu 2025. godine, skoro dvije godine nakon što su u oktobru 2023. potvrdili svoju vezu.

"Vaša nastavnica engleskog i vaš nastavnik fizičkog se venčavaju", napisao je par u zajedničkoj objavi na Instagramu kojom su tada objavili vest o veridbi.

Ovako je to izgledalo:

Vidi opis Tejlor Svift i Trevis donirali 26 miliona dolara pred gala svadbu: Sve držali u tajnosti, ovi detalji ih odali Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 5 / 5

Pripreme za svadbu godine

Ranije ove nedjelje, izvori su za magazin People otkrili da je Medison skver garden potpuno "transformisan" u danima uoči tajnovitog vjenčanja Sviftove i Kelsija.

U ponedjeljak, 29. juna, ispred čuvene arene primjećeno je više kamiona iz kojih su radnici unosili opremu, travu i druge dekoracije. Ispred dvorane su viđene i kutije sa natpisima "Garden Party" (Zabava u bašti) i "Mirror Ball" (Disko kugla).

Prošle nedjelje, Njujork tajms je prenio da je Sviftova iznajmila arenu za višednevni događaj. Predstavnik Skupštine grada takođe je potvrdio za People da je podnesen zahtjev gradskoj Kancelariji za ulične aktivnosti, kako bi se zatvorio cijeli okolni prostor.

Prema pisanju Njujork tajmsa, planovi Kelsija i Sviftove navodno uključuju manje okupljanje od oko 100 ljudi 2. jula, kao i veliku proslavu sa oko 1.000 gostiju 3. jula.

U nedavnom intervjuu za EkstraTV na koncertu "Tajtendovi i prijatelji", zajednički prijatelj slavnog para (i zvijezda San Francisko Fortinajnersa) Džordž Kitl otkrio je jedno pravilo koje je par uveo za proslavu.

"Rekli su – apsolutno bez poklona", izjavio je Kitl. "Ali razmišljao sam, Trevis iz nekog razloga stvarno voli stare novčiće, pa bih mogao da mu kupim neki stari novčić."

Jedan izvor je za Pipl izjavio da "nikada ranije" nije video da Medison skver garden "izgleda ovoliko drugačije".

Pogledajte još slika para: