Slike Ane i Bastijana zbog kojih se misli da su ljubavi dali drugu šansu: Nakon afere i razvoda, objave sve zbunile

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger odmaraju na Alpima, odakle su se oglasili i na mrežama.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

O odnosu Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović mjesecima unazad ne prestaje da se priča, čak i nakon što je nekadašnji par okončao razvod.

Kako je potom otkriveno, čuveni sportista će bivšoj supruzi davati čak 45.000 eura, odnosno 15.000 eura mjesečno po djetetu, jer su "navikla na luksuz".

Podsjetite se kako su izgledali dok su bili u ljubavi:

Kako stoji u sudskim izvještajima, porodica je ranije trošila između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu, uz dodatne troškove za kuvara, baštovana, dvije čistačice.

Takođe - svako dijete ima svoju dadilju. Inače, iako je brakorazvodni proces bio pokrenut u Minhenu, Ana Ivanović je sa svojim sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) nastavila da živi na Majorci.

Pogledajte kako izgleda prelijepo imanje slavne teniserke:

Ni Ana, ni Bastijan nisu se oglašavali do sada, ni kada se pisalo naširoko o njegovoj aferi, ni povodom razvoda, a mnoge je zbunilo i to što je par sve vrijeme izgledao kao da je lud od ljubavi.

Mnogi su mišljenja i da će se kad-tad pomiriti, a poslednje njihove objave učinile su da brojni obožavatelji para pomisle da je upravo do toga došlo.

Problem su napravile fotografije sa skijanja koje su, gotovo istovremeno objavili na mrežama.

Okruženi snijegom, planinskim vrhovima i zimskom idilom, na prvi pogled djeluje kao da nekadašnji "zlatni par" ponovo uživa u zajedničkim trenucima.

Međutim, onima koji se nadaju da je došlo do pomirenja, nažalost, moraćemo da "srušimo Sneška".

Par sticajem okolnosti u isto vrijeme uživa na skijanju na Alpima, ali u dvije različite države i udaljeni su stotinama kilometara.

Izvor: Instagram/printscreen

Bastijan trenutno boravi u Austriji, tačnije u popularnom skijalištu Cel am Ze, dok se lijepa Srpkinja odlučila za francuske Alpe i uživa u pogledu na Mon Blan, te je jednino zajedničko što im je ostalo, kako se čini, pored djece, naravno, ljubav prema skijanju.