"Djeca su navikla na luksuz": 3 dadilje i troškovi za hranu od 7.000 eura, evo zašto Bastijan plaća Ani 45.000€ mjesečno

Juče je objavljeno da će Ana Ivanović na ime djece od Bastijana Švajnštajgera dobijati 45.000 eura mjesečno, a njemački mediji otkrivaju sada i zašto baš toliko.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mediji su juče prenijeli da je Ana Ivanović "opljačkala" bivšeg muža Bastijana Švajnštajgera nakon odluke suda u brakorazvodnoj parnici.

Sada su isplivele i stavke iz sudskih spisa, u kojima su navedeni razlozi zašto će Ani Ivanović svakog mjeseca na račun ići 45.000 eura.

Prema pisanju portala "Bunte", Bastijan Švajnštajger mora Ani Ivanović svakog mjeseca da plaća alimentaciju od 15.000 eura po djetetu, jer su "navikla na luksuz".

Navedeno je kako su "djeca navikla na luksuzan život", te da je porodica trošila između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu, uz dodatne troškove za kuvara, baštovana, dvije čistačice.

Takođe - svako dijete ima svoju dadilju.

Sud je ocijenio da djeca imaju pravo da nastave da žive u istim uslovima kao i prije rastanka roditelja, pa se zbog toga visina alimentacije smatra opravdanom i u skladu sa finansijskim mogućnostima bivšeg nemačkog reprezentativca.

"Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mjesečnu alimentaciju na 15.000 eura po djetetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Njemačkoj", naveo je portal Bunte.

Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

Pogledajte kuću:

"Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su djeca imala prije razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dvije čistačice, kao i činjenicu da svako dijete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svjetskog prvenstva plaća porez u Njemačkoj", piše Bunte.