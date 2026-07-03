Glumica Olivija Vajld prvi put je prepričala dramatičan događaj koji se odigrao tokom snimanja filma "Kauboji i vanzemaljci" prije više od decenije, otkrivši da bi ishod mogao da bude koban da nije bilo brze reakcije njenog kolege Voltona Goginsa.

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Gostujući u podkastu Daksa Šeparda, Olivija Vajld prisjetila se opasne akcione scene sa snimanja filma u kojoj su ona, Danijel Krejg i Harison Ford na konjima galopirali kroz pustinju, dok ih je pratila velika grupa jahača.

Kako prenosi People, glumica je ispričala da je u jednom trenutku njen konj, prilikom preskakanja velikog jarka, izgubio ritam i zbacio je sa sedla.

„Volt Gogins mi je spasio život na tom filmu. Doživjela sam veoma tešku nezgodu sa konjem, a on me je spasio. Danijel Krejg, Harison Ford i ja galopirali smo punom brzinom kroz pustinju, dok je iza nas jurilo još četrdesetak konja. Snimali smo scenu u kojoj predvodimo juriš protiv vanzemaljaca“, kazala je ona.

Vidi opis "Mislili su da je poludio, a on me je štitio da ne poginem": Glumica otkrila da joj je kolega spasio život na snimanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/UPI Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nakon pada našla se u posebno opasnoj situaciji, jer je zbog zemljanog nasipa i oblaka prašine ostali jahači nijesu mogli vidjeti.

„Konj je skočio i potpuno me neočekivano zbacio. Pala sam, udarila glavom i leđima i ostala da ležim na zemlji. Nažalost, završila sam s druge strane zemljanog nasipa, pa konji koji su dolazili iza nijesu mogli da me vide. Uz to je bilo mnogo prašine“, ispričala je glumica.

Prisjetila se i trenutka kada je shvatila koliko je situacija bila opasna.

„Sjećam se da sam prislonila uho uz zemlju i čula tutnjavu. Zvučalo je kao grmljavina dok su konji jurili prema meni. Pomislila sam, koliko god dramatično zvučalo, da će sve biti gotovo veoma brzo“, rekla je Olivija.

Walton Goggins Saved Olivia Wilde From Being Stampeded to Death by Horses on 'Cowboys & Aliens' Set: 'I Owe Him My Life. He's a Real-Life Hero'https://t.co/rMT3WTas7A — Variety (@Variety)June 29, 2026

Kako je dodala, upravo je Volt Gogins spriječio tragediju.

„Volt Gogins me je vidio ispred sebe i u djeliću sekunde odlučio da okrene svog konja poprijeko, tačno ispred mene, kako bi ostali naletjeli na njega. Izvanredno jaše, pa je uspio da to izvede. Ostali jahači su se razdvojili i zaobišli nas s obje strane, vjerovatno misleći da je potpuno poludio, ali on je zapravo štitio moje tijelo koje je ležalo na zemlji“, zaključila je glumica.