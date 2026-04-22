Sa 3 postala zvezda, na ulici je ljudi čupali za kosu: Malu glumicu na setu zatvarali u kutiju i terali da sedi na ledu

Autor Jelena Sitarica
0

Širli Templ, jedna od nekada najvećih zvezda Zlatnog Holivuda, rođena je na današnji dan, 23. aprila 1928. godine, a ono što je preživela u detinjstvu bilo je čist horor.

Sa 3 postala zvezda, na ulici je ljudi čupali za kosu: Malu glumicu na setu zatvarali u kutiju i ter Izvor: printscreen/youtube/Time Capsule TV

Širli Templ proslavila se još kao dete, kada je imala samo tri godine, a već u šestoj osvojila je i Oskara. Plavokosa devojčica sa uvojcima bila je najveća zvezda Zlatnog Holivuda, a opsesija ljudi bila je tolika da je čak i dobila lutke sa svojim likom, liniju cipela, odeće i igračke. Ipak slava je imala i svoju mračnu stranu.

Izvor: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Pisalo se da su joj zubi odmah izvađeni i stavljeni veštački, iako je istina bila da je Širli gubila mlečne zube kao i njeni vršnjaci, ali za potrebe filma nosila je posebno napravljene proteze.

Obožavatelji su je saletali na svakom koraku, i odlazili toliko daleko da su je na ulici čupali za kosu kako bi proverili da li je prava.

U početku su svi zarađivali na njenom imenu osim nje. Naime, njeno ime je korišćeno u mnoge svrhe, ali niko joj nije plaćao autorska prava, što se kasnije promenilo kada je porodica unajmila advokata.

Nakon toga njeni honorari su povećani sa 50 na hiljadu dolara nedeljno, s tim da je Širli morala da dobije dodatnih 15.000 dolara za svaki završeni film.

Uslovi u kojima su deca tada glumila u Holivudu i način na koji su se odnosili prema njima danas bi bili strogo kažnjeni.

- U dve godine znala sam da snimim po 26 filmova. Deca koja su na setu bila nemirna, uključujući mene, morala su za kaznu da stoje na ledenom podu da se smire. Kad ni to ne bi upalilo, znali su da nas stavljaju da sedimo na ledenim blokovima koje smo zvali crnim kutijama. Na sreću, meni crne kutije nisu uništile mentalno zdravlje - otkrila je Širli.

Interesantno je da je Templ kasnije, pored glumačke karijere negovala i političku. Bila je ambasadorka SAD u Gani i Čehoslovačkoj.

Izvor: MattPapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon smrti drugog supruga 2005. godine, živela je povučeno u Kaliforniji. Poslednje godine provela je daleko od javnosti, u porodičnom domu. Preminula je 10. februara 2014. godine u svom domu u Vudsajdu, Kalifornija. Imala je 85 godina.

Tagovi

širli templ glumica Holivud

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ