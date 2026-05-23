Penelope Kruz zabrinula javnost novim snimkom: Drže je dok hoda, ranije govorila o sumnji na aneurizmu (Video)

Publika u Kanu je Penelope Kruz nagradila 16-minutnim ovacijama, nakon čega je nastao snimak koji je obišao svijet

Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Penelope Kruz nalazi se u Kanu gdje je predstavila epsku priču „La bola negra“, tokom čijeg snimanja je dobila i bolnu dijagnozu ljekara.

Na konferenciji za medije otkrila je da su je tokom rada na ovom ostvarenju ljekari upozorili na moguću moždanu aneurizmu, ali joj nije padalo na pamet da napusti snimanje.

Oskarovka, koja igra kabaretsku pjevačicu, objasnila je da su joj doktori to saopštili uoči snimanja scena u kojima njen lik nastupa pred vojnicima.

„Dok sam stavljala periku spremajući se da izađem, rekli su mi: ‘Izgleda da imate aneurizmu’. Mislila sam da ću umrijeti. To je bio potpuno nadrealan, prelomni trenutak...“

Narednog dana dozvolili su joj da nastavi posao, ali tek nakon što je utvrđeno da može da pjeva i igra.

Snimak od sinoć, na kojem se vidi kako napušta noćni klub okružena tjelohraniteljima, dok je asistentkinja, prijateljica ili članica filmske ekipe drži za ruku, zabrinuo je dio javnosti.

Dok se jedni pitaju da li je sa Penélope Cruz sve u redu i ima li zdravstvenih problema, drugi tvrde da joj je pomoć bila potrebna zbog visokih štikli, dok mnogi smatraju da su joj smetali brojni blicevi fotografa i kamermana koji su joj prilazili veoma blizu.

"Zar ne može da hoda sama?","Reporteri su stvarno postali pravi teroristi", "Da li je bolesna? Izleda kao da je vode u hitnu", "Možda se malo zanijela dok je proslavljala veliki uspijeh", "Zar je stvarno neophodno toliko obezbeđenje?"...