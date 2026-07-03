Ugasili požar, pa tražili da se slikaju s pjevačicom: Nesvakidašnja scena sa srpskim vatrogascima, na kraju usledio šok

Album o kojem svi pričaju poslednjih dana, svakako je "Caka" Milice Pavlović, koja je revnosno krila sve informacije vezane za realizaciju - u tome su joj u jednom trenutku pomogli i vatrogasci

Izvor: Privatna ahiva

Jedan od najiščekivanijih albuma godine, „Caka“ pjevačice Milice Pavlović, već je osvojio publiku, a malo ko zna da je cijeli projekat gotovo dvije godine čuvan u strogoj tajnosti.

Tek sada otkrivaju se detalji sa snimanja skupocjenih spotova, među kojima je i zanimljiva priča o angažovanju vatrogasaca tokom snimanja naslovne pjesme „Caka“.

Izvor: privatna arhiva

U jednoj od najupečatljivijih scena Milica i plesači nastupaju pored automobila u plamenu, zbog čega je na setu cijelo vrijeme bila prisutna ekipa profesionalnih vatrogasaca. Nakon završetka snimanja, požar je brzo ugašen pod kontrolisanim uslovima.

Izvor: privatna arhiva

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada se Milica zahvalila vatrogascima na pomoći, a zajedničko fotografisanje objavljeno je tek nakon izlaska albuma, u skladu sa dogovorom da nijedan detalj sa snimanja ne dospije u javnost prije premijere projekta.