Milica Pavlović samo sa njim priznala vezu

Milica Pavlović je svojevremeno otkrila detalje o svojoj vezi sa vaterpolistom Nikolasom Saveljićem.

Izvor: MONDO

Milica Pavlović godinama intrigira javnost svojim privatnim, a naročito ljubavnim životom. Iako se trudi da emotivne veze sačuva daleko od očiju javnosti, jednom prilikom nije krila ko je muškarac koji je osvojio njeno srce.

Riječ je o Nikolasu Saveljiću, vaterpolisti i sinu nekadašnjeg crnogorskog fudbalera Niše Saveljića.

Iako je njihovu romansu neko vrijeme uspješno skrivala od javnosti, Milica je u gostovanju kod Ognjena Amidžića prvi put otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila pojedine detalje ljubavne priče koja je svojevremeno privukla veliku pažnju medija.

„Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po zajedno. Viđali smo se svuda. Jednom kada je došao u Beograd, uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču“, rekla je ona.

Dodala je da je upoznala i njegovu majku, kao i da njihova veza nije završena zbog nedostatka ljubavi, već zbog fizičke udaljenosti.

Podsjetimo, pjevačica Milica Pavlović oduvijek je isticala koliko je bila vezana za baku i djeda, sa kojima je odrasla. Nakon njihove smrti, kako kaže, ništa više nije isto u njenom životu, a priznala je da i dalje osjeća nenadoknadivu prazninu.

Milica je ispričala da je tek ove zime u potpunosti shvatila koliko je kuća ostala prazna, kada je umjesto putovanja odlučila da praznike provede u svom domu.

„Stigao je januar, a ja prvi put, nakon velikog broja uspješnih koncerata, turneja i uspjeha albuma Posesivna bivša, nijesam otputovala iz Srbije da se malo odmorim, kao što to inače radim. Odlučila sam da spakujem kofer i krenem u svoj Bunibrod. Potpuno sam smetnula s uma da će mi dani mnogo sporije prolaziti u zatvorenom prostoru, s obzirom na to da je zimski period.

Ne mogu da kažem da sam bila usamljena, viđala sam se i sa komšijama, družila sa rođacima... Međutim, kada sam u jednom trenutku ostala između četiri zida i shvatila da je kuća prazna, da sam tu sama, a da dolaze Badnje veče i Božić, bilo mi je veoma teško. Shvatila sam da mog djeda i moje bake nema i da su zaista otišli... Rekla sam sebi: 'U redu, nećeš klonuti, hajde da vratiš onu jaku Milicu'“, rekla je Milica za TV Prva.