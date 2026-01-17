O provokativnom izdanju Milice Pavlović bruji Bliski istok: Završila na arapskim društvenim mrežama zbog ovoga

Milica Pavlović je opet u centru zbivanja, ali u zemljama od kojih se to najmanje očekivalo

Izvor: YouTube/Mondo portal

Milica Pavlović, ponovo je uspjela da zapali društvene mreže i to ne samo u Srbiji i regionu, već, vjerovali ili ne, i u arapskom svijetu. Fotografije i snimci sa njenog koncerta u Novom Sadu završile su na brojnim internet platformama na Bliskom istoku, gdje su izazvale lavinu komentara i rasprava.

U centru pažnje našla se odjevna kombinacija koju je Milica nosila tokom nastupa - efektna haljina sa velikim izrazom, zbog kojih je u nekoliko navrata djelovalo kao da je pjevačica pokazala više nego što je uobičajeno za scensku garderobu.

Serbian Singer Milica Pavlovic's Sydney show has the internet losing its mind



That “thrust illusion” moment has everyone asking “Did she forget her pants… or was that the plan?”



The clip is going viral — and fans can’t stop debating it! ✨#Antalya#Bitcoin…pic.twitter.com/w1enzFmmVE — Dr. Priya Verma (@AapkiPriyaa)December 8, 2025

Upravo ta "optička varka" izazvala je pometnju među korisnicima društvenih mreža, koji su masovno dijelili fotografije i snimke sa koncerta, uz komentare koji su se kretali od oduševljenja do šoka.

U žiži

Njena haljina bila je danima glavna tema domaćih medija, a spekulisalo se čak i da li pjevačica ispod nje uopšte nosi veš. Sada se ta ista tema preselila i van granica Balkana, gdje su korisnici iz arapskih zemalja sa nevjericom komentarisali njen stajling, uz poređenja sa tamošnjim normama oblačenja i javnog nastupa.

Sırp şarkıcı Milica Pavlovic, Novi Sad'da verdiği konser sırasında giydiği elbise nedeniyle dünya çapında eleştirilerin odağı oldu.pic.twitter.com/QLkAaMNpkg — ÇapaMag Magazine (@CapaMagMagazine)June 18, 2024

I dok su jedni kritikovali smjelu modnu kombinaciju, drugi su isticali da je reč o scenskom kostimu i umjetničkom izrazu, te da Milica već godinama važi za pjevačicu koja pomjera granice kada su u pitanju nastupi, koreografija i vizuelni identitet.

Provocira cijeli svijet

Povodom cijele situacije oglasila se i sama Milica Pavlović, rešivši da stavi tačku na nagađanja i spekulacije. Na društvenim mrežama je prošle godine objasnila o čemu je zapravo riječ:

"Haljina koja je napravila totalnu pometnju na društvenim mrežama. Naravno da sam imala bodi u boji kože ispod haljine, koju smo u toku izrade nazvali 'optička varka'", napisala je prošlog leta Pavlovićeva.

