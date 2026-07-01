Atraktivna pjevačica Barbara Bobak priznala i da su već neko vrijeme u vezi

Izvor: Instagram/amigshow/screenshot

Pjevačica Barbara Bobak iznenadila domaću javnost priznanjem da uživa u novoj ljubavi, i to sa mlađim muškarcem koji ne pripada svijetu šoubiznisa.

Gostujući u emisiji AmiG šou, Bobakova je "kao iz topa" priznala da ima novog dječka, što je šokiralo i samog voditelja.

Ognjen nije gubio vrijeme, pa je odmah počeo da je rešeta pitanjima ne bi li saznao ko je misteriozni muškarac. Pjevačica je otkrila da njen novi izabranik nije dio javnog svijeta, ali i sočan detalj - da je mlađi od nje.

- Podugo smo zajedno. Ne bavi se javnim poslom, mlađi je od mene. Sportista je, sluša sve žanrove muzike, viši je od mene. Nije ljevoruk. Lijep je kao lutka! - hvalila se zaljubljena Barbara odgovarajući na brza pitanja u emisiji.

Kada je Amidžić u svom prepoznatljivom stilu pokušao da je satjera u ćošak, zbuni i navede je da pred kamerama izgovori ime zgodnog sportiste, pjevačica se samo nasmijala.

- Bi li volio da znaš? Neću da ti kažem! - poručila mu je mlada pjevačica kroz smijeh, ne želejći da otkrije identitet dečka koji je osvojio njeno srce.

Pogledajte snimak iz emisije:

"On zna vrlo dobro sa kim je"

Barbara je i nedavno pričala o dečku, ali tad nije htjela da iznese u javnost detalje.

Vidi opis "Lijep je kao lutka i mlađi od mene": Barbara Bobak smuvala sportistu, voditelj zanijemio u emisiji (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21 AD

Na pitanje da li ćemo uskoro vidjeti njenog partnera, rekla je:

- Pa vidi, možda ćete imati priliku da ga vidite, ali sad da li ćete vi da skontate da je to on, to je već, to je to već malo teže. Ovaj, ja stvarno ću se truditi. To sam već rekla milion puta da taj dio sklonim sebe stvarno zato što sam prošla kroz momenat javne veze i nije mi se svidjelo. Tako da ću se truditi da to zadržim što privatnije moguće. Zna vrlo dobro s kim je i ko sam, šta sam, kakva sam.