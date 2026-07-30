Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša podnio je Skupštini amandmane na Predlog izmjena i dopuna Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora (OIE), kojima traži da se javni interes za realizaciju određenih projekata jasno definiše i obrazloži.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je naveo na društvenoj mreži X, cilj amandmana je da se u slučajevima kada država, odnosno Vlada, proglasi javni interes za neki projekat, taj interes mora konkretno dokazati i javno obrazložiti.

„Suština, odnosno intencija amandmana je da ukoliko država odnosno Vlada proglasi javni interes za realizaciju nekog projekta taj javni interes treba biti konkretno dokazan, razmjeran, javno obrazložen sa posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine, imovinu ljudi, poljoprivrede, lokalnih zajednica i dr“, naveo je Mugoša.

Prema njegovim riječima, predloženi amandmani uvode zaštitne mehanizme kojima se nastoji uspostaviti ravnoteža između razvoja projekata iz obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, prava svojine i interesa lokalnih zajednica.

„Zato sam, naravno spreman za korekcije amandmana, predložio određene zaštitne mehanizme koji znače DA projektima OIE, ali i adekvatan balans sa principima zaštite životne sredine, ustavnog jemčenja prava svojine i dr“, poručio je Mugoša.

On smatra da ulaganja privatnih investitora ne treba osporavati, ali da u slučajevima kada je država partner u projektu mora biti precizno utvrđeno šta predstavlja javni interes.

„Naročito ako se ljudima uzima zemlja onda se mora jasno obrazložiti koji je javni interes da neko bude lišen ili ograničen prava svojine. Problematična, i naša i uporedna iskustva, treba da nas opomenu da kad definišemo pravna rješenja ista ne treba koncipirati na način da se mogu tumačiti na različite načine“, objasnio je Mugoša.