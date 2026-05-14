"To je bio turbulentan odnos": Barbara progovorila o vezi s Darkom Lazićem, evo kad su se poslednji put vidjeli

Pjevačica Barbara Bobak je priznala da se u početku veze s Darkom Lazićem trudila da javnost ne sazna za njih

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Barbara Bobak nedavno je otvoreno progovorila o svojoj muzičkoj karijeri, svojim počecima, ali i o nekadašnjoj vezi sa kolegom Darkom Lazićem.

Ona je istakla da bivši partneri danas više ne komuniciraju, što smatra potpuno normalnim sledom događaja nakon raskida, i objasnila zbog čega nikada nije iznosila "prljav veš" u medije.

"To je bio jedan turbulentan odnos, najiskrenije. Na kraju veze birala sam da ne otvaram Pandorinu kutiju. Nastavili smo nakon svega svojim putem, nismo imali ništa što nas vezuje i šta bih ja sada mogla da pričam... To je u tom trenutku bio moj izbor, moja veza, ne ide da ja njega nešto olajavam, nisam neko ko se sveti. Nikome nisam na sjenku stala ili napakostila, tako da nije to moj manir”.

Barbara je otkrila da sa Darkom danas nema apsolutno nikakav kontakt. Jedini put kada su se sreli bilo je na komemoraciji Saše Popovića, ali ona tada, kako kaže, "nije vidjela nikoga i ništa"

"Mi smo stranci totalni bukvalno. To je nešto što je i normalno generalno. To nije samo sa njim, tako mi je generalno u životu... Meni i dan danas nije jasno zašto je sve to tako svima bilo skandalozno i šokantno. Kada smo bili na početku veze striktna sam bila da ne želim da se javno zna da se zabavljamo, baš da ne bi ispalo to što je ispalo”.

(Grand online, MONDO)