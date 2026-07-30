Muškarac star 50 godina pronađen je mrtav u stanu na Novom Beogradu. Policija istražuje okolnosti smrti.
Muškarac star 50 godina pronađen je jutros mrtav u stanu u Bulevaru MIhajla Pupina na Novom Beogradu.
Kako nezvanično saznajemo, njega je na podu stana pronašla sestra i obavijestila Hitnu pomoć, a potom je na lice mjesta došla i policija.
"Mrtvog ga je okrenutog licem ka podu, zatekla sestra. Ispod tijela je bila lokva krvi. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt", kaže izvor i dodaje da policija utvrđuje šta se dogodilo.
"Za sada nema sumnjivih okolnosti", kaže izvor.
Istraga je u toku i utvrđuje se kako je muškarac preminuo.
(Kurir/MONDO)