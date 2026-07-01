Glumica Jelisaveta Orašanin ne eksponira svoj privatni život u javnosti, ali sada je otkrila kako usklađuje posao i radni tempo sa majčinstvom.

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Jelisaveta Orašanin, glumica koju već neko vreme spajaju s kolegom Pavlom Mensurom, progovorila je o obavezama, deci Petri i Bogdanu koje je dobila u braku s Milošem Teodosićem, ali i putovanju u Peru kojeg će, za sad, morati da se odrekne.

Orašaninova priznaje da uoči velikih događaja, poput premijera, balans sa porodičnim obavezama skoro nikada nije idealan.

- Tada najviše trpi odmor, a nekad i vreme koje bih volela da provedem potpuno prisutna sa njima. Ipak, trudim se da Petra i Bogdan ne osete stres koji moj posao i česta pakovanja nose - iskrena je glumica kojoj su deca uvek na prvom mestu

Vidi opis "Trudim se da Petra i Bogdan ne osete": Jelisaveta Orašanin iskreno o deci i stresu s kojim se suočava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 10 / 10

- Mnogo mi znači što imam kume, klasu i prijatelje. To su ljudi koji tačno znaju kako izgledaju naši usponi, padovi, čekanja, nesigurnosti i velika uzbuđenja. U ovom poslu vas javnost često vidi samo kroz premijere i uspehe, a zapravo iza svega stoje godine rada, odricanja i preispitivanja. Dragoceno je imati nekoga ko vas razume bez suvišnih reči - objašnjava Jelisaveta za "Hello".

Iako je stalno pod lupom javnosti, glumica od samog početka karijere uspeva da održi jasnu granicu između posla i privatnog života.

- Danas je daleko teže sačuvati privatnost nego ranije, upravo zato što u javnosti postoji privid da ljudi imaju pravo da znaju baš sve. Od početka karijere imala sam potrebu da neke stvari zadržim za sebe, zato što verujem da čovek mora da ima svoj mir i prostor van svetlosti reflektora. Upravo ta granica mi je pomogla da ostanem pri sebi u poslu koji ume da bude veoma glasan - kaže ona.

Iako za nju kolege kažu da uvek ima "pasoš u džepu" i da ume spontano da ode negde na dva dana samo da promeni vazduh, Jelisaveta je otkrila da će ovo leto ipak provesti drugačije. Daleke destinacije poput Perua će morati da sačekaju.

- Ovog leta ću ipak birati malo mirniji ritam, više prirode i vremena sa decom. Peru je i dalje velika želja, ali ostaviću ga za trenutak kada budem mogla maksimalno da mu se posvetim, jer mi deluje kao mesto koje ne treba doživeti na brzinu - zaključuje Jelisaveta Orašanin.