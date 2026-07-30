Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda „MSC Francesca“, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su napustili brod i uputili se ka Crnoj Gori, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Njihova repatrijacija organizovana je u saradnji sa kompanijom MSC, koja je obezbijedila smjenu posade na sidrištu u iranskoj luci Bandar Abas.

Prema riječima ministra, očekuje se da će se i preostala dvojica crnogorskih pomoraca u narednim danima, po istom modelu, vratiti svojim porodicama.

„Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore od samog početka su aktivno učestvovali u procesu i pružali potpunu podršku kako bi se obezbijedio siguran i brz povratak naših pomoraca u domovinu“, rekao je ministar.