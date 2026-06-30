Ljubavni odnos su dugo skrivali od javnosti jer je Rada željela da sačuva privatnost.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/Instagram printscreen/ radamanojlovic

Rada Manojlović već neko vrijeme uživa u ljubavi sa Vladimirom Rankovićem, koji joj je najprije bio vozač, a sa kojim kako je nedavno navela želi svadbu i bebu. Iako on iza sebe ima jedan brak i djecu, detalji njihovog upoznavanja konačno su isplivali u javnost.

Rada Manojlović i Vladimir Ranković se poznaju dugi niz godina, još iz perioda dok je on bio oženjen.

U to vrijeme apsolutno ništa nije slutilo na to da će ikada započeti emotivnu vezu. Ipak, ljubav im se desila tek nakon njegovog razvoda, kada ga je pjevačica zaposlila kao svog vozača. Zahvaljujući tome što su svakodnevno provodili mnogo vremena zajedno, Vladimir ju je u stopu pratio kao pravi džentlmen, a Rada je ubrzo shvatila da joj u životu upravo treba takav, čvrst oslonac.

Vidi opis Ima djecu i brak iza sebe: Isplivala istina o Radinoj vezi s vozačem, evo da li je bio oženjen kad su počeli vezu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Kada su shvatili da jedno drugom izuzetno prijaju, započeli su romansu, ali su se trudili da je sačuvaju od očiju javnosti.

Poučena prethodnim iskustvima, kada je morala da objašnjava razloge raskida sa bivšim momcima, Rada nije željela da ponovi istu grešku. Pevačica je odlučila da ovog puta svoju privatnost sačuva od javnosti.

- Rada i Vladimir su se znali jako dugo, znali su se još dok je on bio u braku. Tada apsolutno nije djelovalo da će oni ikada započeti vezu, ali su se zbližili nakon što se on razveo i počeo da radi kao njen vozač. Svakodnevno su provodili mnogo vremena zajedno, a Vladimir je kao pravi džentlmen Radu pratio u stopu i u svim trenucima joj je bio podrška, započeo je izvor i dodao da je pjevačica tek tada shvatila da joj u životu treba čvrst oslonac.

- Malo po malo, shvatili su da jedno drugom jako prijaju, pa su i započeli emotivnu vezu. Ipak, trudili su se da javnost ne sazna za to, jer je Rada uvijek javno govorila o svojim momcima, a sada je odlučila da bude drugačije. Nije joj bilo svejedno kada je morala da objašnjava razloge raskida sa bivšima, pa nije željela da ponovi grešku, a i kako kažu sreća duže traje kad niko ne zna za nju, dodao je izvor.

Komšije često viđaju Radinog izabranika

Ekipa "Blica" tada je posjetila komšiluk u kojem živi pjevačica sa svojom sestrom, a susjedi su oduševljeni ovim skladnim parom.

Jedna starija komšinica je otkrila da je često viđala istetoviranog mladića kako dolazi kod Rade, misleći u početku da je riječ samo o članu benda ili vozaču, s obzirom na to da na ulici nisu razmjenjivali nežnosti.

Susjedi ističu da Vladimir pjevačici često donosi kese iz nabavke, uglavnom noću, s obzirom na to da je Rada "noćni tip" i rijetko izlazi iz stana prije 14 ili 15 časova.

Bez obzira na njen način života, komšije i lokalni ugostitelji za nju imaju samo riječi hvale, navodeći da je prava djevojka iz naroda, da nikada "ne glumi ludilo" i da se uvijek svima srdačno i nasmijano javi.