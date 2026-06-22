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"Sve se udadoše za milijardere i fudbalere, kako ti, Ceco, nisi?" Ovako je Nada Topčagić savetovala koleginicu

"Sve se udadoše za milijardere i fudbalere, kako ti, Ceco, nisi?" Ovako je Nada Topčagić savetovala koleginicu

Autor Marina Cvetković
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Nada Topčagić poznata je po tome da nema dlake na jeziku, a jedno njeno gostovanje i danas se deli na društvenim mrežama.

"Sve se udadoše za milijardere i fudbalere, kako ti, Ceco, nisi?" Ovako je Nada Topčagić savetovala Izvor: Pink screenshot

Folkerka Nada Topčagić je poznata po svojim duhovitim izjavama. Ona je pre više od godinu dana gostovala u emisiji Cece Ražnatović zajedno sa Radom Manojlović, a tom prilikom nasmejala je publiku komentarima na račun njihovog ljubavnog statusa.

"Hajde da te udajemo Rado, nemoj da ostaješ usedelica. Vreme ti je, Rado, vreme ti je, sine, da se udaješ", poručila je Nada pevačici.

Rada joj je kroz smeh odgovorila: "Vreme je odavno prošlo!"

Međutim, Nada nije odustajala:

"Kakvi prošlo, da li si normalna? Kako ne možeš da nađeš ove milijardere? Ove devojke se sve za fudbalere udadoše, u Dubaiju tamo idu, to je strašno. Za šeike se udaše – kako ti, Ceco, nisi? Pa, majke mi. Rado, ostaćeš usedelica!", vikala je Topčagićeva, dok su se u studiju svi smejali.

Snimak ove situacije i danas je među omiljenim na društvenim mrežama, a prikupio je i veliki broj komentara.

Pogledajte:

@smehotresni#fyp#balkan#smeh#humor#smesnodosuza♬ original sound - BalkanskiHumor

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Tagovi

nada topčagić Rada Manojlović Ceca Ražnatović

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