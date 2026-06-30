Nikolina Kovačević, domaća influenserka koja je nedavno MONDU otkrila detalje o promeni pola, podelila i zanimljiv podatak iz emotivnog života.

Izvor: Instagram printscreen

Nikolina Kovačević, jedna od najpoznatijih transrodnih insfluenserki sa ovih prostora, živi i radi kao hostesa na Kipru. Rođena je kao dečak Njegoš na Kosovu, i prešla dalek put od nesigurnosti i predrasuda do prihvatanja okoline i uspešnog i srećnog života.

Nikolina je nedavno u intervjuu MONDU otkrila da ima veliku podršku majke, dok, za razliku od nje, otac "još nije upoznao Nikolinu". Tom prilikom je govorila i o vezama i priznala da je jednog bivšeg prebila, kao i da je ostavila fudbalera s kojim je bila u kratkoj vezi, jer je on želeo da njihova veza ostane tajne, što ona nije želela da prihvati.

Ipak, sada je otkrila da je bilo muškaraca u njenom životu koji nisu ni znali da je rođena kao muškarac.

Vidi opis "Bila sam s muškarcima koji nisu znali da sam promenila pol": Nikolina ostavila fudbalera, a jednog bivšeg prebila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/printscreen/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/printscreen/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/nikolinakkovacevic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir TV Br. slika: 11 11 / 11

"Bilo je muškaraca koji nisu znali da sam promenila pol. Generalno kada bi ta veza potrajala, ja bih im rekla, ja to pričam kada je ozbiljan odnos. Zašto bih ja to pričala svakome, to je samo jedan deo mene," izjavila je influenserka, preneo je Blic.

Pogledajte MONDO intervju s Nikolinom:

Pogledajte 35:08 Ispovest Nikoline Kovačević o promeni pola, fudbalerima i zašto se danas gola mazi pred ogledalom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Volim hrabre i uporne"

Nikolina nam je svojevremeno prepričala situaciju sa udvaračem na avionu prilikom dolaska u Beograd.

"Sada kad sam dolazila u Beograd upoznala sam jednog dečka u avionu. Ušla sam u kafić kada prođeš check-in i on me je tu sve vreme gledao. Meni se on isto dopao na prvu, ali sam naravno držala do sebe. Krenula sam u avion i on je sedeo u prednjem delu, a ja sam sedela u zadnjem. Išao je za mnom u zadnji deo i stajao pored mene sve vreme. I na kraju sam ja prošla prva i kada sam sela došao je do mene i kažem mu - 'Je l' ti sediš ovde?' A on na engleskom - 'Ne, ali voleo bih.' Sedeo je skroz na početku aviona i to mi je bilo najzanimljivije, kad sam krenula do WC-a pratio me je da me pita da li želim da pređem kod njega. Ja sam naravno prešla, to mi se dopalo, ćaskali smo, popili kafu, upoznali se... to mi je baš bilo simpatično! Volim hrabrost, upornost".