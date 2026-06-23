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Mina Kostić izašla iz "Laze": Pjevačica sa kačketom i naočarima na glavi, drži brata za ruku

Mina Kostić izašla iz "Laze": Pjevačica sa kačketom i naočarima na glavi, drži brata za ruku

Autor Marina Cvetković
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Pjevačica Mina Kostić izašla je danas iz Bolnice "Laza Lazarević", a po nju je došao partner Mane Ćuruvija.

Mina Kostić izašla iz "Laze": Pjevačica sa kačketom i naočarima na glavi, drži brata za ruku Izvor: Kurir

Mina Kostić je nakon više od mjesec dana napustila psihijatrisku ustanovu "Laza Lazarević. Tom prilikom je nosila kačket i naočare na licu, na sebi je imala crnu ljetnju haljinu, a pripadnicima sedme sile kratko se obratila riječima da je dobro.

"Odlično sam, dobro se osjećam " kratko je poručila pjevačica, koja je odmah sa Kasperom i braćom ušla u auto, te su se odvezli u nepoznatom pravcu.

Pogledajte

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Kasper stigao sa braćom Mine Kostić sav u crnom ne progovara ni reč
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Iako je pjevačicin otpust bio zakazan za juče, on je morao biti odložen usled nepredviđenih okolnosti.

Pogledajte snimak njenog izlaska:

Pogledajte

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Mina napustila Lazu u pratnji brata i Kaspera
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Kasper, koji se ispred bolnice pojavio obučen u crno od glave do pete, nije želio da komunicira sa prisutnim novinarima, te je isto uradio i nakon što su izašli napolje. Tokom njenog boravka u ustanovi, on ju je svakodnevno obilazio i donosio joj sve neophodne stvari.

Dovedena uz pratnju policije

Inače, Mina je dovedena u ustanovu 31. maja uz pratnju policije zbog pokazanih znakova agresije, a zadržana je zbog teške anksioznosti.

Evo kako Mina sada izgleda:

(Kurir / MONDO)

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Tagovi

Mina Kostić Laza Lazarević

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