Poznata pjevačica iznajmljuje 3 stana u Beogradu, ima i kuće na moru i planini: Ozbiljno zarađuje, preselila se na selo

Nada Topčagić iznajmljuje 3 stana u Beogradu, ima i kuće na moru i planini

Poznata pjevačica Nada Topčagić (72) tokom svoje karijere je izuzetno pametno ulagala zarađeni novac, pa se danas može pohvaliti bogatim vlasništvom nad nekretninama. Njen imovinski portfolio uključuje kuću na moru, kuću na planini Tari, kao i čak tri stana u Beogradu koje trenutno iznajmljuje. Samo od rentiranja ovih nekretnina, pevačica mesečno inkasira više hiljada eura, iako u javnosti ne voli da detaljiše o tačnim iznosima.

Jedna od njenih najvrednijih nekretnina je veliki dupleks od 150 kvadrata smješten na prestižnom Kosančićevom vencu. Nada je, međutim, odlučila da promijeni mjesto boravka zbog svakodnevnog haosa u centru prestonice.

"Iselila sam se se iz stana na Kosančićevom vencu, stalno je gužva, nemaš gdje auto da parkiraš", pričala je ona svojevremeno za medije.

Što se tiče sudbine ovog luksuznog prostora, pevačica je detaljno objasnila da nekretnina ostaje u porodici:

"Neće biti na prodaju, izdavaćemo ga. Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. To je dupleks od 150 kvadrata, na odličnoj je lokaciji. Ne znam kada ćemo se preseliti, jer, verujte ne možemo da nađemo ko će sve to da preveze, sada treba da se sve raščisti, da se okreči, a ne možeš nikog da nađeš".

Mir našla na planini

Nakon odlaska iz gradske vreve, Nada svoj mir pronalazi boraveći najviše u svojoj kući na planini Tari, koju naziva svojim "malim rajem".

O svom seoskom životu i gostoprimstvu koje pruža prijateljima sa estrade, ponosno je izjavila:

"Tamo sve gajim i pečem domaću rakiju. Najviše mi prija mir koji imam, a redovno mi naravno dolaze kolege pjevači. Može da ostane ko koliko želi, ja samo znam da mi je to parče raja i ne dam da mi niko dira".

"Često idemo na Taru, to je naša druga kuća. Vjerujte mi da bih tamo mogla non-stop da budem. Imam obaveze i morala sam da se vratim u Beograd, ali ću uskoro opet ići u vikendicu na nekoliko dana. Sad mi prija da malo budem sa sinom, snajom i unucima, baš smo ih se uželeli", rekla je Nada za "Kurir".

