Trudna Dea Đurđević pobegla sa mužem na more: Sitno broji, a prve porodične slike raznežile sve

Dea trenutno uživa na moru sa suprugom Lazarom Petrovićem, sa kojim sa velikom radošću iščekuje njihovo prvo zajedničko dete.

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Voditeljka Pinka Dea Đurđević sitno broji do porođaja, a par očekuje devojčicu kojoj će dati ime Iris. Ona trenutno uživa na moru sa svojim suprugom Lazarom Petrovićem, sa kojim sa velikom radošću iščekuje njihovo prvo zajedničko dete.

Par ne krije sreću i osmehe na licu, dok trudnu voditeljku u ležernoj žutoj haljini muž nežno grli sa leđa i drži ruke na njenom stomaku.

Emotivna objava odmah je privukla veliku pažnju javnosti i izazvala lavinu čestitki i najlepših želja vernih pratilaca za predstojeći porođaj.

Dea je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Poslušajte šta nam je Dea rekla o tome kako podnosi trudnoću: