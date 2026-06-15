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Trudna Dea Đurđević iskreno progovorila o odlasku sa Pinka: "Bavila bih se politikom da nisam novinarka"

Trudna Dea Đurđević iskreno progovorila o odlasku sa Pinka: "Bavila bih se politikom da nisam novinarka"

Autor Ana Živančević
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Dea Đurđević govorila je o svom povratku na televiziju Pink i izazovima koje nosi trudnoća.

Trudna Dea Đurđević iskreno progovorila o odlasku sa Pinka: "Bavila bih se politikom da nisam novina Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Dea Đurđević godinama je voditeljka televizije Pink čije je i jedno od zaštitnih lica. Ona se povukla iz javnosti kako bi uživala u trudnoći, a sada je otkrila da li je razmišljala o prelasku na drugu televiziju.

Dea je nedavno ušla u sedmi mjesec trudnoće, a kako kaže, ponude za drugi posao još uvijek nije dobijala.

"Pinkov sam čovjek i mislim da se niko drugi ne usuđuje da mi pošalje ponudu. Na Pinku sam počela da volontiram, a onda i da radim, najvjerovatnije ću tu i završiti karijeru", rekla je Dea za Alo.

"Posle svega što mi se dogodilo, još sam više vezana za tu televiziju. Da se ne bavim novinarstvom, bavila bih se politikom."

Podsetimo, Dea je nedavno pred našim kamerama govorila o trudnoći.

"Gledam televiziju, nedostaje mi, jedva čekam da se vratim u sve to. Ostalo je dva mjeseca do porođaja. Toliko sam se hvalila kako je sve dobro i nemam mučnine, sada je sve teže. Nemam šta da obučem i obujem", rekla je Dea koja stvari za ćerkicu i dalje ne kupuje.

"Spremna sam za neprospavane noći jer već sada loše spavam pošto je ćerka nemirna. Imam savjetodavaca, ali savjete ne primam, već samo podršku. Sve je individualno, držim se toga da budem opuštena i da će sve biti dobro. Nemam nikakve strahove, ovo su lijepe muke i lijepi bolovi."

Izvor: Telegraf/ MONDO

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