G. R. (73) pronađen je mrtav na tavanu na Karaburmi. Istražuju se okolnosti njegove smrti, uključujući mogućnost da je preminuo tokom intimnog odnosa.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Još uvijek se ispituju okolnosti pod kojima je umro G. R. (73), poznati lokalni pekar, koji je pronađen go i vezan na tavanu na Karaburmi.

Pošto na tijelu nesrećnog muškarca čije je tijelo pronađeno na Karaburmi nema tragova nasilja, ispituje se jedna od mogućnosti, a to je da je G. R. (73) preminuo tokom intimnog odnosa. Kako se saznaje, ovaj slučaj za sada nije kvalifikovan kao ubistvo.

Mještani ovog mirnog naselja šokirali su se jutros kada su saznali da je njihov omiljeni pekar pronađen mrtav i go i vezan na tavanu.

Prema nezvaničnim informacijama, kasa njegove radnje na Karaburmi je bila otvorena, pa se sumnja i na pljačku. Ovo još uvijek nije potvrđeno.

Nedavno prodao stan

U pitanju je dio koji je pokriven kamerama, pa se pretpostavlja da će snimci sada biti uzeti na analizu. Muškarac koji je pronađen mrtav navodno je nedavno prodao stan za 180.000 eura.