Inspektori sigurnosti plovidbe, u okviru lučkih kapetanija Kotor i Bar, od 25. jula do 1. avgusta obavil su ukupno 55 inspekcijskih kontrola, pri čemu je izdato 23 prekršajna naloga, evidentirano 35 prekršaja, a izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 44.300 eura.

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Kako je saopšteno iz Ministarstva pomorstva, Na području Lučke kapetanije Bar izvršeno je 40 kontrola, izdato osam prekršajnih naloga, uz izrečene kazne u iznosu od 9.100 eura.

Na području Lučke kapetanije Kotor izdato je 15 prekršajnih naloga, evidentirano 27 prekršaja, dok ukupna vrijednost izrečenih kazni iznosi 35.200 eura, pišu Vijesti.

"Tokom jula 2026. godine, inspektori sigurnosti plovidbe sproveli su intenzivne kontrole na cijelom crnogorskom primorju. Na području Lučke kapetanije Bar izvršeno je približno 130 kontrola, izdato 100 prekršajnih naloga, a izrečene kazne u ukupnom iznosu od 68.700 eura", saopšteno je.

Dodaje se da je na području Lučke kapetanije Kotor tokom jula izdato 90 prekršajnih naloga, evidentirano 139 prekršaja, uz ukupno izrečene kazne u iznosu od 136.100 eura.

"Ukupno posmatrano, tokom mjeseca jula na području obje lučke kapetanije izvršeno je 220 inspekcijskih kontrola, izdato 190 prekršajnih naloga, evidentirano 239 prekršaja, dok ukupna vrijednost izrečenih novčanih kazni iznosi 204.800 eura".

Saopšteno je da su se najčešće utvrđeni prekršaji odnosili na nepoštovanje propisane udaljenosti od obale i kupača, prekoračenje dozvoljene brzine plovidbe, upravljanje plovnim objektima bez propisane dokumentacije, kao i druge povrede propisa iz oblasti sigurnosti plovidbe, javljaju Vijesti.

"Ministarstvo pomorstva još jednom apeluje na sve učesnike u pomorskom saobraćaju da odgovornim ponašanjem i dosljednim poštovanjem propisa doprinesu unapređenju sigurnosti i podizanju sigurnosne kulture na moru. Pojačane inspekcijske kontrole biće nastavljene i u narednom periodu, a protiv svih lica koja budu kršila propise biće preduzimane zakonom propisane mjere, s ciljem zaštite ljudskih života, morske okoline i održavanja sigurnosti plovidbe na crnogorskom primorju", piše u sapštenju.