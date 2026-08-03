Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen jedna je od najuticajnijih žena evropske politike, ali je manje poznato da sa suprugom Hajkom ima sedmoro djece.

Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / PROFIMEDIA

Ursula fon der Lajen godinama se nalazi na najvažnijim političkim funkcijama u Evropi, dok je prije dolaska na čelo Evropske komisije obavljala više ministarskih dužnosti u Njemačkoj. Iza njene političke karijere nalazi se i manje poznata porodična priča - majka je sedmoro djece, rođene između 1987. i 1999. godine.

Njena djeca zovu se David, Sofi, Donata, Viktorija, Johana, Egmont i Grasija. Viktorija i Johana su bliznakinje, a većina članova porodice drži se daleko od očiju javnosti.

Prema ranije objavljenim biografskim podacima, najstariji sin David radi kao projektni menadžer u Berlinu, dok se Sofi pojavljuje u filmskoj bazi IMDb. Donata je studirala na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, a Viktorija se posvetila akademskom radu i izučavanju religije.

Zbog porodice usporila karijeru

Tokom devedesetih godina Ursula fon der Lajen značajan dio vremena posvetila je podizanju djece, zbog čega je njena profesionalna karijera jedno vrijeme bila u drugom planu. U tom periodu njen suprug boravio je na Univerzitetu Stanford zahvaljujući stipendiji.

Kasnije je u političkom radu veliku pažnju posvećivala položaju porodica, dostupnosti vrtića i usklađivanju roditeljstva sa poslovnim obavezama. Zbog stavova o brizi o djeci nerijetko se sukobljavala i sa konzervativnijim kolegama u Njemačkoj.

Ursula je od 1986. godine u braku sa Hajkom fon der Lajenom, nemačkim lekarom, profesorom medicine i stručnjakom u oblasti medicinskog inženjerstva.

Njih dvoje upoznali su se u univerzitetskom horu kada je Ursula imala 24 godine. Hajko potiče iz plemićke porodice fon der Lajen, koja je bogatstvo svojevremeno stekla trgovinom svilom.

Uprkos zahtjevnim karijerama i velikoj porodici, Ursula i Hajko fon der Lajen 2026. godine obilježavaju četiri decenije braka.