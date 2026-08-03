Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen jedna je od najuticajnijih žena evropske politike, ali je manje poznato da sa suprugom Hajkom ima sedmoro djece.
Ursula fon der Lajen godinama se nalazi na najvažnijim političkim funkcijama u Evropi, dok je prije dolaska na čelo Evropske komisije obavljala više ministarskih dužnosti u Njemačkoj. Iza njene političke karijere nalazi se i manje poznata porodična priča - majka je sedmoro djece, rođene između 1987. i 1999. godine.
Njena djeca zovu se David, Sofi, Donata, Viktorija, Johana, Egmont i Grasija. Viktorija i Johana su bliznakinje, a većina članova porodice drži se daleko od očiju javnosti.
Prema ranije objavljenim biografskim podacima, najstariji sin David radi kao projektni menadžer u Berlinu, dok se Sofi pojavljuje u filmskoj bazi IMDb. Donata je studirala na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, a Viktorija se posvetila akademskom radu i izučavanju religije.
Zbog porodice usporila karijeru
Tokom devedesetih godina Ursula fon der Lajen značajan dio vremena posvetila je podizanju djece, zbog čega je njena profesionalna karijera jedno vrijeme bila u drugom planu. U tom periodu njen suprug boravio je na Univerzitetu Stanford zahvaljujući stipendiji.
Kasnije je u političkom radu veliku pažnju posvećivala položaju porodica, dostupnosti vrtića i usklađivanju roditeljstva sa poslovnim obavezama. Zbog stavova o brizi o djeci nerijetko se sukobljavala i sa konzervativnijim kolegama u Njemačkoj.
Ursula je od 1986. godine u braku sa Hajkom fon der Lajenom, nemačkim lekarom, profesorom medicine i stručnjakom u oblasti medicinskog inženjerstva.
Njih dvoje upoznali su se u univerzitetskom horu kada je Ursula imala 24 godine. Hajko potiče iz plemićke porodice fon der Lajen, koja je bogatstvo svojevremeno stekla trgovinom svilom.
Uprkos zahtjevnim karijerama i velikoj porodici, Ursula i Hajko fon der Lajen 2026. godine obilježavaju četiri decenije braka.