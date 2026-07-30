Parovi sve češće biraju pop izvođače za svoj veliki dan, ali varate se ako mislite da su nihovi honorari manji.

Izvor: Kurir/Demir Dervišagić

Do pre nekoliko godina, srpske svadbe su bile nezamislive bez narodnjaka, a poznato je da su se brojni folk izvođači gotovo "profilisali", te da maltene, rade samo veselja.

No, situacija se drastično promenila. Sve više parova se odlučuje za drugačiji provod, manja, intimnija venčanja, a izbor je sve više i na pop pevačima.

Tako smo, pre nekoliko dana, mogli da vidimo Senidu koja je izvela blok pesama na jednoj svadbi, ali nije jedina.

I mlada muzička zvezda Jakov Jozinović nastupio je nedavno na venčanju kolega, a isto je uradio čak i Hari Mata Hari.

Izvor: Instagram printscreen / jakov.jozinovic

Iako je publika do sada mogla da ga vidi samo u koncertnim dvoranama, Hari Verešanović je sve češće gostujući pevač i na svadbama.

Petar Grašo, čija je pesma "Ako te pitaju", svojevremeno bila jedna od najtraženijih pesama za mladenački prvi ples, takođe je veoma tražen, a pevač je svojevremeno nastupio i na venčanju Darka Lazića

Izvor: YouTube/ Ante Gelo

Kako su prenosili mediji, on je tada za nastup od desetak minuta dobio nekoliko hiljada evra.

Sergej Ćetković je jedan od najtraženijih pop izvođača, a veliki broj mladenaca bira njegove numere za prvi ples

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Izvor: RTS printscreen

Mnogi angažuju i Nenada Kneževića Kneza, a naročito je popularno da mladencima svoje hitove otpeva dok stiže svadbena torta, umesto trubača.

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Vidi opis Folkeri u panici, pop pevači im "kradu" gaže na svadbama: Evo ko je najtraženiji Nenad Knežević Knez sa suprugom Nenad Knežević Knez i Tatjana Tat Nenad Knežević Knez Knez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/kneznenad Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

I Boris Režak jedno je od imena koje sve češće srećemo na spisku muzičkih gostiju, svadbenih veselja, a njegova pesma "Gospodska ulica" sve češći je izbor mladenaca za prvi ples.

Jedan pevač obara rekorde

Lista nije kompletna i bez rekordera po visini honorara - Zdravka Čolića. Ukoliko želite da vam Čola peva na svadbi, za to ćete morati da izdvojite poprilično veliku sumu. Kako se spekuliše, samo minut pevanja Zdravka Čolića košta 1000 evra po minuti (oko 117.000 dinara), što znači da blok od pola sata košta 30.000 evra