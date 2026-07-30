Bivši zaposleni Bogoljuba Karića oglasili su se nakon što je javno obećao da će im isplatiti veliki novac ako naplati odštetu

Izvor: pritnscreen/youtube/ AmiG Show

Biznismen Bogoljub Karić nedavno je podigao ogromnu prašinu u javnosti nakon gotovanja u podkastu "Tel Cast", nakon što je izjavio da će, ukoliko od države naplati odštetu zbog, kako tvrdi, nezakonitog oduzimanja njegove imovine i kompanija, svakom bivšem zaposlenom na BK televiziji isplatiti po milion evra

Vidi opis "Iako sam oštećena ponudom, prihvatiću milion € od Bogoljuba": Oglasili se bivši zaposleni Karića nakon šok ponude Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TVK1/Printscreen Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: TVK1/Printscreen Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Youtube PINK Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Karić je rekao i da su pojedini sudski postupci već završeni u njegovu korist i da sada očekuje naplatu odštete.

- Svaki radnik BK televizije će dobiti po milion evra. Na sudu smo već dobili, manje-više, mnoge stvari - rekao je Karić, dodajući da će isti princip važiti i za zaposlene u drugim kompanijama iz BK sistema, a sada su njegovu

Olivera Kovačević: "Iako sam oštećena, prihvatam njegovu ponudu"

Među onima koji su radili na BK televiziji bila je novinarka Olivera Kovačević, koja za Nova.rs kaže da bi, prema ugovoru koji je imala, za protekle dve decenije zaradila znatno više od iznosa koji Karić sada pominje.- Da je BK televizija opstala, ja bih po ugovoru koji sam imala za ovih 20 godina zaradila minimum milion i četiri stotine četrdeset hiljada evra. Dakle, iako sam oštećena, Bogoljubovom ponudom - prihvatam je i snažno ga podržavam da je realizuje. BK televizija je bila dobra i profesionalna medijska kuća i nepravedno je ugašena. Postavlja se pitanje da li je posle njenog gašenja nastala bolja medijska situacija u Srbiji. Moj odgovor je - nije. U današnjoj medijskoj slici standard BK televizije je nezamisliv - rekla je Olivera za Nova.rs.

Vanja Bulić: "To je bio moj najbolji period u karijeri"

Novinar Vanja Bulić kaže da ne sumnja u Karićeve namere, ali da nije siguran da će obećanje ikada moći da bude realizovano.

- Znam da Bogoljub ima najbolje namere, ali je i veoma realan čovek i zna da to verovatno nikada neće naplatiti. Čitao sam šta je govorio. Moj najbolji period života i rada bio je upravo na BK televiziji. Ne zato što sam imao odrešene ruke da radim šta hoću, već zato što je sve što smo se dogovorili bilo ispunjeno. Kada me bude pozvao da se dogovorimo oko tog miliona evra, tada ću moći da dam pravi komentar - rekao je Bulić kroz osmeh.

Izvor: TV K1/Screenshot

On ističe da je BK televizija okupljala vrhunske profesionalce i da se vlasnik nije mešao u uređivačku politiku.

- Doveo je najbolje ljude na pozicije koje su najbolje poznavali.Nikome se nije mešao u posao, a najviše ga je zanimala informativa. Imao je ozbiljnu kompaniju i iskreno mi nikada nije bilo jasno zašto je ugašena. Oko 10.000 ljudi ostalo je bez posla. Bio sam urednik satelitskog i zabavnog programa i ostao do poslednjeg dana rada televizije. Posle toga ja i Milomir Marić tri godine nismo mogli da se zaposlimo upravo zato što smo radili na BK televiziji. To nam je rekao čovek iz tadašnje Državne bezbednosti koji je bio na visokoj funkciji. Naredne tri godine sam radio u Sarajevu, Banjaluci i Kruševcu - ispričao je Bulić.

Bogoljubovu izjavu je komentarisao i Aleksandar Filipović:

"Ovo je izvanredna vest, ne pamtim kada sam dobio ovoliko poruka o tome da li ću biti milioner? BK televizija spada u retke televizije koja je svoje novinare poštovala i dobro ih plaćala. Za to su bili zaslužni Aleksandar Tijanić i Bogoljub Karić. Voleo bih da je istina, ali sam realan.

Izvor: MN Press

Potom je dodao:

"Da su te stvari realne, BK televizija se nikada ne bi ni ugasila. Bogoljub je bio dobar vlasnik, svi smo bili lepo tretirani. Ovo je dobra propagandna caka, bio bih zadovoljan i sa par hiljada evra. Mi novinari nismo estradne zvezde, nego živimo kao sav običan svet", rekao je.

Aleksandar Filipović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Koliko bi dobili bivši zaposleni ukupno?

Prema podacima, BK televizija je u vreme svog rada imala oko 200 stalno zaposlenih, kao i približno 50 honorarnih saradnika.

Ukoliko bi Karićevo obećanje bilo realizovano i odnosilo se na sve njih, ukupna suma koju bi trebalo isplatiti iznosila bi oko 250 miliona evra. Ako bi se, pak, obećanje odnosilo na širi krug zaposlenih u svim kompanijama BK sistema, kako je sam Karić najavio, konačan iznos bio bi višestruko veći.



(Nova.rs/MONDO)