Jelisaveta Orašanin navodno je stavila tačku na brak sa Milošem Teodosićem, a kako navode domaći mediji, već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Izvor: Instagram / jagodenamagli

Glumica Jelisaveta Orašanin važi za jednu od najzgodnijih srpskih glumica. Trenutno je u žiži javnosti zbog navodnog razvoda od Miloša Teodosića, odnosno veze sa kolegom Pavlom Mensurom, a Internet se, između ostalog, bavi i njenim slikama "nekad i sad".

Glumica često na svom profilu na Instagramu dijeli provokativne slike, međutim nekada je potpuno drugačije izgledala. Krajem 2021. godine ugradila je silikonske implantate u grudi, a kako su tada prenosili domaći mediji, ona je stavila implantate od 300 kubika.

Kako je tada izvor rekao, Jelisaveta se odlučila za silikone jer nije bila zadovoljna svojom veličinom grudi. Osim grudi, glumica je operisala i nos. U prilog tome idu i njene fotografije iz 2010, kad je snimala tinejdžersku seriju “Totalno novi talas“.

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Vidi opis Isplivale stare slike Jelisavete Orašanin: Ovako je izgledala zgodna glumica prije estetskih intervencija (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: screensho/youtube Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Jelisaveta je oduvijek htjela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Željela je da to koriguje, ali nikako prije nego što se ostvari kao majka. Kako je dobila dvoje dece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož" rekao je izvor blizak glumici svojevremeno.

" Jedva je čekala da pokaže nove grudi, pa je očekivala da će slika koju je podijelila na društvenim mrežama pokrenuti različite komentare. Nije htjela da preteruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom" dodao je tada izvor.

Teodosić je podržavao u estetskim intervencijama

Jelisavetu je u namjeri da poveća grudi podržao muž Miloš Teodosić, od kojeg se sada navodno razvodi.

" Oduševio se kada je čuo da će staviti silikone, misli da je to odlična ideja. Rekao joj je da će preuzeti sve obaveze oko djece dok se ona bude oporavljala posle operacije" pričao je izvor.

Jelisaveta nikad nije krila da joj je bitno da izgleda lijepo, te da nije protivnik estetskih korekcija.

" Nemam ništa protiv, ali ne treba pretjerivati u tome " kazala je jednom prilikom.

" Šminkam se uglavnom za noćne izlaske i za to mi je potrebno oko desetak minuta. Stalo mi je da lijepo izgledam. Oduvijek sam njezi pridavala veliki značaj. Uvijek sam voljela da kupujem mirišljave kreme, kupke, losione za tijelo. Svakog dana po pet minuta ujutru i uveče pjenom za čišćenje ili mokrim tuferom i vazelinom skidam šminku. Sledeći korak u negovanju je tonik za čišćenje i osvežavanje kože lica, a posle toga tretman termalnom vodom. Na kraju, u zavisnosti od toga koje je doba dana, nanosim kremu za lice. To je poslednji korak u njegovanju kože lica. Kod kozmetičara idem jednom u tri mjeseca. Nemam naviku da stavljam maske - dodala je ona svojevremeno za "Hello".

U vezi sa Pavlom Mensurom

Kako je "Blic" objavio, Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

" Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili ljiepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati " otkrio je sagovornik "Blica".

Njih dvoje su se na jednom okupljanju sve vrijeme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.