"Jelisaveta je odlijepila za Pavlom": Otkriveno kako je počela veza s 11 godina mlađim, žalila mu se na brak s Teom?

Dvoje glumaca, prema riječima izvora bliskih njima, počeli su da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je prijateljstvo vrlo brzo preraslo u ljubav

Izvor: IG jagodenamagli

Glumica Jelisaveta Orašanin uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem Teodosićem, saznaje Kurir.

Njih dvoje su, prema riječima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.

- U početku druženja to su bile neke opšte i neobavezne teme. Dosta su pričali o poslu, ali i o sportu, koji oboje vole. Međutim, kad su počeli da se viđaju i nasamo, bez ostatka društva, Jelisaveta je Pavlu otvorila dušu i ispričala mu je sve što ju je mučilo. Žalila mu se da je nesrećna u braku i u ljubavi i da je jako usamljena.

Rekla mu je da ona i Miloš u braku žive kao brat i sestra, da su odavno prestale emocije između njih i da je pitanje dana kada će krenuti svako svojim putem. Pričala mu je i o krizama koje je imala s Milošem tokom godina zajedničkog života i koje su oni nekako uspijevali da prevaziđu i nastave dalje kao bračni partneri.

Dakle, ona je napravila prvi korak. Malo-pomalo, i Pavle se otvorio o svom privatnom životu, pa joj je govorio da i on nije srećan u ljubavi i da je trenutno singl. On ju je tješio, što je njoj jako prijalo. Ubrzo je uslijedio i prvi poljubac - rekao je sagovornik Kurira i dodao:

- Jelisaveta je načisto odlijepila za Pavlom. Priča prijateljicama da joj je on dao novu energiju i da uživa u životu. Odgovara joj u svemu i hvali se da je u krevetu nevjerovatan. U početku su se krili od svih, ali se onda ona pohvalila najbližima. Sad se više i ne kriju, ali u javnosti ne žele da pričaju o svojoj vezi.

Posle je počeo da dolazi i na njene probe i da je čeka da završi sa obavezama u pozorištu, pa su zajedno išli kući. Njihov prvi zajednički izlazak u javnost je bio još početkom maja, kada su se oboje pojavili kao gosti na svečanoj večeri jednog modnog magazina.

Ona je tada zablistala u izazovnoj dugoj crnoj haljini s prorezima, a on u u bordo plišanom odijelu. Došli su odvojeno kako ne bi privlačili pažnju prisutnih. To veče su sjedjeli odvojeno, ali su se sve vrijeme gledali i smješkali jedno drugom. Svima koji su bili s njima bilo je jasno da se tu nešto dešava - zaključio je isti izvor.