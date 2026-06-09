Deset centimetara niži od bivšeg, glumica ga "šije" na štiklama: Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur

Ne prestaje interesovanje za novi glumački par na domaćoj sceni

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

O vezi glumice Jelisavete Orašanin i njenog kolege Pavla Mensura, nakon njenog razvoda od bivš

eg košarkaša Miloša Teodosića, ne prestaje da se priča.

Njih dvoje su već par puta viđeni u javnosti, kada su pred svima razmenjivali nježnosti, pa djeluje da se više ne kriju. Ljude ne prestaju da interesuju detalji o njima, a iznenadiće vas da je, pored godina, velika i razlika u njihovoj visini.

Jelisaveta je visoka 178 cm, dok je Pavle visok 186, deset centimetara niži od glumičinog bivšeg, košarkaša Miloša Teodosića

Razlika je 8 cm, pa ona, kad se popne na visoke potpetice, djeluje kao da je viša od njega.