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Deset centimetara niži od bivšeg, glumica ga "šije" na štiklama: Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur

Deset centimetara niži od bivšeg, glumica ga "šije" na štiklama: Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur

Autor Dragana Tomašević
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Ne prestaje interesovanje za novi glumački par na domaćoj sceni

Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

O vezi glumice Jelisavete Orašanin i njenog kolege Pavla Mensura, nakon njenog razvoda od bivš

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 eg košarkaša Miloša Teodosića, ne prestaje da se priča.

Njih dvoje su već par puta viđeni u javnosti, kada su pred svima razmenjivali nježnosti, pa djeluje da se više ne kriju. Ljude ne prestaju da interesuju detalji o njima, a iznenadiće vas da je, pored godina, velika i razlika u njihovoj visini.

Jelisaveta je visoka 178 cm, dok je Pavle visok 186, deset centimetara niži od glumičinog bivšeg, košarkaša Miloša Teodosića

Razlika je 8 cm, pa ona, kad se popne na visoke potpetice, djeluje kao da je viša od njega.

Tagovi

jelisaveta orašanin pavle mensur visina

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