Ne prestaje interesovanje za novi glumački par na domaćoj sceni
O vezi glumice Jelisavete Orašanin i njenog kolege Pavla Mensura, nakon njenog razvoda od bivš
eg košarkaša Miloša Teodosića, ne prestaje da se priča.
Njih dvoje su već par puta viđeni u javnosti, kada su pred svima razmenjivali nježnosti, pa djeluje da se više ne kriju. Ljude ne prestaju da interesuju detalji o njima, a iznenadiće vas da je, pored godina, velika i razlika u njihovoj visini.
Jelisaveta je visoka 178 cm, dok je Pavle visok 186, deset centimetara niži od glumičinog bivšeg, košarkaša Miloša Teodosića
Deset centimetara niži od bivšeg, glumica ga "šije" na štiklama: Evo koliko su visoki Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur
Razlika je 8 cm, pa ona, kad se popne na visoke potpetice, djeluje kao da je viša od njega.