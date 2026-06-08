Pavle Mensur našao se u centru pažnje zbog navodne veze sa Jelisavetom Orašanin, a evo kako izgleda njegov stariji brat

Izvor: Prva screenshot

Glumac Pavle Mensur, mlađi sin Irfana Mensura, trenutno se nalazi u samom žiži interesovanja javnosti zbog navodne romanse sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin.

Tim povodom, stariji Mensur se oglasio i prokomentarisao emotivni život svog nasljednika, ne skrivajući da je za ovu vijest čuo od medija:

"Vi ste me obavijestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar", iskren je bio glumac za Blic, a potom nastavio u istom maniru:"Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovjek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada."

Irfan Mensur iza sebe ima bogat emotivni život: iz bračne zajednice sa Ljiljanom Perović ima nasljednika Filipa, dok je sa koleginicom Srnom Lango dobio sina Pavla, koji uspješno korača glumačkim stopama svojih roditelja.

Kada su se Irfan i čuvena glumica Srna Lango upoznali, oboje su već imali dječake iz pređašnjih zajednica – ona Aleksu, a on Filipa, prije nego što su krunisali svoju ljubav zajedničkim sinom Pavlom.

"Ti si mu tata, ja sam mu ćale"

Srninog prvijenca, Aleksu, Irfan je od samog početka bez ikakve zadrške prigrlio kao rođeno dijete. O njihovoj dubokoj, neraskidivoj povezanosti i specifičnom dogovoru sa Aleksinim biološkim ocem, Mensur je dirljivo obrazložio u emisiji na "Una TV":

Vidi opis Ovo je Aleksa, stariji brat Pavla Mensura: Svi pričaju o vezi sa Jelisavetom, a evo kako izgleda zgodni sin Srne Lango Irfan Mensur o Žarku Lauševiću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1/Printscreen/Uranak Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: K1 printescreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA / A.H. / Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Zorana Jetvić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

"On je došao kod mene i u moj život kao klinac od godinu i po dana. I sa mnom je proveo sledećih šesnaest, sedamnaest godina koliko sam bio u braku sa Srnom Lango. Pa, naravno da je to moj sin. Ja sam se sa njegovim ocem dogovorio, ti si mu tata, ja sam mu ćale. Možemo i obrnuto. Nisam biološki otac ali to je moj sin", izjavio je Mensur.

Ovako on izgleda:

Izvor: instagram/srna.lango