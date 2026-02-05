Oženio se Joca Stefanović: Rekao "da" 5 godina starijoj partnerki s dvoje djece, a kum bio ovaj kolega

Joca Stefanović i Iva Bojanović organizovali ceremoniju u tajnosti

Izvor: Instagram printscreen / iva.bojanovicofficial

Pjevač Jovan Joca Stefanović i njegova pet godina starija koleginica Iva Bojanović zakleli su se danas na vječnu ljubav u crkvi Svetog Marka u Beogradu.

Oni su ceremoniju organizovali u tajnosti, za najbliži krug ljudi, a za kuma su odabrali kolegu, pjevača Acu Živanovića.

Iva je u drugom stanju, a za ovu priliku je na sebi imala beli kaput koji nije skidala u crkvi, dok se Joca odlučio za crno odijelo.

Joca i Iva čekaju i prvo zajedničko dijete.



"Joca je prihvatio moju djecu iz prvog braka"

Iva Bojanović ima djecu iz prvog braka, a Jovan je u nekoliko intervjua izjavio da je Ivinu djecu prihvatio kao svoju, na šta je pjevačica i te kako ponosna.

- To je prelijepo čuti i prelijepo doživjeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju djecu i oni su njega jako zavoljeli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - rekla je ona otkrivajući da apsolutno nikakvu podršku partnera nije imala u odgajanju dece:

- Nisam imala podršku bivšeg partnera ni u jednom trenutku, finansijski tek ne. Na početku su djeca vikendom išla kod njega, ali to se vremenom smanjivalo. Ne želim da pričam o njemu, totalno je nebitan u mom životu. Ti momenti ostavljaju posledice, ali je meni najviše bilo teško zbog njih, zato što su oni najviše podnijeli taj nedostatak, ja sam se trudila da im budem i otac i majka, doživjela sam od sina kada je porastao da mi kaže: “Mama džabe se trudiš, ne možeš da mi budeš tata”. Ja sam se tu rasplakala. Nije to rekao da me povrijedi, već samo da me vrati u ulogu majke, da budem nježna i da budem mama, a očevi zna se kakvi su, oštriji. Ja sam morala da budem sve, bila sam i stroga i mama, ali ničega se ne kajem na današnji dan, jer vidim u kakva su dva bića oni danas porasli. Mi smo danas jako povezani.

(Telegraf.rs, MONDO)