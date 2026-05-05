Pjevač Joca Stefanović progovorio je pred kamerama o Evroviziji.

Pjevač Joca Stefanović prisustvovao je 40. rođendanu doktorke Tanje Medenice. Ovog puta je došao bez izabranice Ive Bojanović koja je u devetom mjesecu. U razgovoru sa medijima dotakao se i Evrovzije i istakao da se Srbija poslednjih godina nije dobro plasirala jer slijepo prati muzičke trendove.

"Pratimo muzičke trendove koji nemaju veze sa nama": Pjevač žestoko isprozivao srpske kandidate na Evroviziji

"Mi smo zemlja muzike i generalno to je najveće evropsko takmičenje koje postoji. Mislim da zaslužujemo da se visoko plasiramo. Sve zavisi. Nešto ovih godina nismo imali sreće, kao prethodnih godina. Da li je to zato što želimo tolliko da pratimo muzičke trendove koji nemaju veze sa nama, umjesto da budemo svoji, ne znam. Hajde da vidimo kako će ove godine biti."

Grupa "Lavina", koja ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji 2026, otputovala je u Beč gdje će se sa pjesmom "Kraj mene" boriti za pobjedu na jednom od najprestižnijih muzičkih takmičenja.

Evrovizija 2026 održaće se u austrijskoj prestonici od 12. do 16. maja