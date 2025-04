Djevojka Joce Stefanovića završila na potjernici: Pjevač se odmah oglasio nakon privođenja

Djevojka Joce Stefanovića, Ivana Iva Bojanović, bila je privedena, a pjevač sada otkriva zbog čega je nastao problem.

Izvor: Instagram printscreen / iva.bojanovicofficial

Ivana Iva Bojanović i pjevač Granda Joca Stefanović, već neko vrijeme uživaju u ljubavi, a zajedničke fotografije rado dijele na društvenim mrežama.

Ipak, njihovu sreću na kratko je pokvarila vijest da je Iva Bojanović privedena jer je za njom bila raspisana potjernica.

Izvor: iva.bojanovicofficial/instagram

"Totalna glupost. Za njom je raspisana potjernica. Svi mi u nekom momentu zbog neplaćenih kazni budemo na potjernici. Glupo zvuči, ali Iva u tom momentu nije imala plaćenu kaznu i zbog toga su je priveli. Trebalo je samo da plati kaznu, kad je to uradila pustili su je i to je to", rekao je Joca za Republiku.

Podsjećamo, Ivana Iva Bojanović je razvedena i šest godina starija od Joce, a iz prvog braka ima dvoje djece koji su sjajno prihvatili njenu ljubav sa pjevačem. Joca je na početku karijere bio u vezi sa koleginom ćerkom - Helenom Topalović.

