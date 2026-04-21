Vuk Mob prebio mladića u kafani, sad se oglasio: Priznao zbog čega je doživio nervni slom i napravio haos

Reper Vuk Mob našao se u centru pažnje javnosti nakon što se pojavio snimak sa sigurnosnih kamera na kom se vidi fizički obračun u jednom ugostiteljskom objektu. Na snimku se prikazuje kako reper brutalno tuče nepoznatog muškarca, a incident je ubrzo izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Događaj se odigrao nedugo nakon njegovog učešća u bokserskom meču, a na objavljenom snimku sa sigurnosnih kamera vidi se kako Vuk Mob prilazi muškarcu koji stoji za šankom, nakon čega situacija veoma brzo eskalira.

Reper tada zadaje nekoliko brzih udaraca, a muškarac nije uspio da reaguje i ubrzo pada na pod "kao pokošen". Dalju eskalaciju sukoba spriječilo je obezbjeđenje koje je odmah reagovalo, razdvojilo učesnike i udaljilo nepoznatog muškarca iz blizine repera.

U prvom trenutku nije bilo poznato šta je dovelo do incidenta niti da li je neko teže povrijeđen, ali se Vuk Mob kasnije oglasio i potvrdio da je učestvovao u sukobu. Kako je objasnio, ne poznaje muškarca sa kojim je došlo do fizičkog obračuna, a povod za incident bila je, kako tvrdi, teška uvreda na račun njegovog preminulog oca.

"Bio sam u opuštenoj atmosferi sa društvom kada mi je taj čovjek iz čista mira uvrijedio pokojnog oca. Prišao sam mu da ga pitam u čemu je problem i da porazgovaramo, jer je očigledno njegova namjera bila da me isprovocira", rekao je reper i dodao:

"Na kraju je dobio ono što je tražio. Ja sam takav. Sa mnom se ni u šali ne spominje moja porodica, a pogotovo pokojni otac u negativnom kontekstu. Veoma sam osjetljiv na porodicu i tu nema šale", rekao je on za domaće medije.