Goga Sekulić završila u gipsu: Doživela nezgodu pred nastup u Bosni, šok usledio tek posle izlaska iz bolnice

Pevačica Goga Sekulić je doživela nezgodu pred nastup u Bosni, zbog čega je završila u bolnici, a potom na nastupu sedela i pevala

Goga Sekulić doživela je manju nezgodu pred nastup na jednoj proslavi u Bosni i Hercegovini, saznaje Kurir. Pevačica je nezgodno stala i izvrnula nogu, usled čega je zadobila uganuće.

Goga je odmah potražila lekarsku pomoć, a nakon pregleda doktori su joj privremeno stavili gips kako bi povređeni zglob bio stabilizovan i kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija. Ona se odmah nakon ukazane lekarske pomoći uputila na nastup da ispoštuje ljude, sedela je na stolici i pevala.

Čim se vrati u Beograd, pevačica će se ponovo javiti lekarima koji će, prema preporuci, gips zameniti longetom i nastaviti dalje praćenje oporavka.

Srećom, povreda nije ozbiljnije prirode i očekuje se da će oporavak proteći bez problema. Goga se već oseća bolje i pridržava se svih saveta lekara kako bi se što pre vratila svakodnevnim obavezama.

