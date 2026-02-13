Nakon tužnih vesti, Milica Todorović se odmah obratila Gogi Sekulić: Pevačicine reči lome dušu

Goga Sekulić saopštila je oko ponoći tužnu vest.
Goga Sekulić saopštila je oko ponoći tužnu vest, da joj je preminula majka. Uz zajedničku fotografiju sa majkom Nadom, Goga Sekulić je napisala:
"Majko... Ne... Ne mogu to podneti i ne želim verovati."
Pratioci su joj odmah uputili poruke saučešća, a među njima i Milica Todorović.
"Moje saučešće...", napisala je Milica uz emotikone kojima je izrazila tugu i molitvu.
Poruke utehe Gogi su uputile i Aleksandra Mladenović, Tina Ivanović, Jovana Tipšin, Rada Manojlović, Ivana Šašić, i mnogi drugi.
Goga je za majku bila mnogo vezana, a u kakvoj porodici je odrasla govorila je ranije za medije.
"U mojoj porodici od malena su nas učili da radimo i da sami stavaramo. Tata mi je platio prvi album, a posle sam sve sama finansirala. Imala sam sve što je bilo potrebno. Neke devojke su možda morale da idu s nekim momcima zbog novca. Bogu hvala, moja sestra i ja smo imale sve što je neophodno. Bile smo lepo obučene, išle na rođendane, putovale", ispričala je Goga jednom prilikom, prenosi Telegraf.