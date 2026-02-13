Nakon tužnih vesti, Milica Todorović se odmah obratila Gogi Sekulić: Pevačicine reči lome dušu

Goga Sekulić saopštila je oko ponoći tužnu vest.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Goga Sekulić saopštila je oko ponoći tužnu vest, da joj je preminula majka. Uz zajedničku fotografiju sa majkom Nadom, Goga Sekulić je napisala:

"Majko... Ne... Ne mogu to podneti i ne želim verovati."

Pratioci su joj odmah uputili poruke saučešća, a među njima i Milica Todorović.

"Moje saučešće...", napisala je Milica uz emotikone kojima je izrazila tugu i molitvu.

Poruke utehe Gogi su uputile i Aleksandra Mladenović, Tina Ivanović, Jovana Tipšin, Rada Manojlović, Ivana Šašić, i mnogi drugi.

Goga je za majku bila mnogo vezana, a u kakvoj porodici je odrasla govorila je ranije za medije.

"U mojoj porodici od malena su nas učili da radimo i da sami stavaramo. Tata mi je platio prvi album, a posle sam sve sama finansirala. Imala sam sve što je bilo potrebno. Neke devojke su možda morale da idu s nekim momcima zbog novca. Bogu hvala, moja sestra i ja smo imale sve što je neophodno. Bile smo lepo obučene, išle na rođendane, putovale", ispričala je Goga jednom prilikom, prenosi Telegraf.